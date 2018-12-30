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Общество

Приметы Нового года

Новый год - один из любимых праздников россиян. Фото: pixabay.com
С этим праздником издавна связано множество суеверий. "Дни.ру" расскажут, как провести Новый год, чтобы не спугнуть будущую удачу.

Продолжение: К чему снятся бенгальские огни
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Чтобы весь предстоящий год водились деньги, нужно раздать все долги в старом году. Это принесет вам здоровье и благополучие. Также надо попросить должников успеть вернуть вам деньги до наступления Нового года.

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Существует примета, что праздник нельзя отмечать в одиночестве, иначе потом весь год будешь одиноким. А вот если в новогоднюю ночь с вами произошло что-то необычное, то ждите сюрпризов весь следующий год.

Счастье сулит встреча в Новый год с голубоглазой блондинкой, большой добродушной собакой или белой лошадью. Хорошим знаком будет и получение письма 31 декабря. Правда, бумажные письма и открытки сейчас – большая редкость. Хотя, вполне возможно, что добрый друг решит сделать вам сюрприз и пришлет весточку таким образом. Так что, на всякий случай не забудьте заглянуть в почтовый ящик и, разумеется, проверить электронную почту.

Согласно опросам, взрослые тоже заказывают Деду Морозу подарки. Фото: pixabay.com

Добрая примета – найденная 31 декабря подкова. В таком случае, наступающий год станет успешным в деловом плане. Для незамужних и неженатых людей это означает знак свыше, указывающий на то, что пора обзавестись семьей или узаконить существующие отношения.

Человека, выпившего за новогодним столом последний бокал вина или шампанского из бутылки, ждет удача. Если же за торжественной трапезой кто-то чихнет, то следующие 12 месяцев будут удачными для всех присутствующих. Если накануне Нового года вы ошиблись дверью или номером телефона, прежде чем попрощаться, поздравьте человека с праздником.

Новый год традиционно встречают с шампанским. Фото: pixabay.com

Дурной приметой считается разбить во время новогоднего застолья посуду. Постарайтесь в эту ночь ничего не сломать и не испортить никому настроение.

Нельзя в Новый год выбрасывать никакой мусор из окна, а не то вам придется весь год "разгребать чужой мусор", т.е. заниматься решением проблем других людей. Плохой приметой считается увидеть в Новый год мышь, крысу или летучую мышь: это сулит предательство со стороны коллег или партнеров по бизнесу.

Автор: Людмила Фоканова30 декабря 2018, 05:07
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