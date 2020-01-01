Массовые расстрелы

Полицейские рассказали, что мужчина не мог платить по кредитам из-за поломки оборудования
Учинивший расправу в канадском городе Ла-Лош был задержан за пределами учебного заведения
26-летний житель штата Орегон устроил в колледже бойню, в которой пострадали десятки человек
Молодая девушка беспрестанно шлет норвежскому террористу в тюрьму откровенные письма и дарит подарки
Восемь человек от полученных ранений скончались на месте, еще один пострадавший умер в больнице
В Техасе мотоциклисты устроили перестрелку, в результате которой девять человек погибли, еще 18 ранены
Сотрудника охранного предприятия осудили за расстрел прихожан храма в Южно-Сахалинске
Вооруженное нападение на полицейский конвой во Владивостоке совершил один из подследственных
Как утверждают очевидцы, в результате нападения на подземной парковке пострадали люди
Полицейские установили личность злоумышленника – это ранее судимый местный житель