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Знаменитые перлы политиков

Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Виталий Кличко. Фото: Dni.Ru
Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году.
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Лидирует в неофициальном рейтинге самых ярких высказываний политиков премьер-министр России Дмитрий Медведев. В мае 2016 года глава правительства во время визита в Крым сообщил жителям Феодосии, что средств на индексацию пенсий в бюджете нет. "Денег нет сейчас, найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья", – сказал Медведев. Эта фраза вмиг разошлась по Сети, стала передаваться из уст в уста, на нее были сделаны десятки пародий, а на ее основе были даже написаны песни.

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Еще одно яркое высказывание Дмитрия Медведева касалось работы возглавляемого им правительства. В декабре премьер как обычно давал большое интервью журналистам российских телеканалов, а после этого отправился на заседание правительства, где он снова пошутил и как всегда удачно: "Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали. Пошутил, конечно".


Премьер-министр не уставал радовать граждан России своими идеями. Для повышения  уровня политкорректности он предложил переименовать кофе "американо" в "русиано". Дело было в Белоруссии, после встречи с премьером этой страны, но сразу же после этого заявления множество российских баров и кафе выполнили наказ Медведева.


Еще одно высказывание премьера прозвучало на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016": "Мы определились, куда мы идем? Да, еще в начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то, что в Конституции написано, что мы являемся социальным государством".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил в 2016 году свою коронную фразу, сказанную годом ранее на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии. Правда, знаменитое лавровское выражение на этот раз прозвучало в усеченном виде. Проходя по коридору перед встречей с главой МИД Германии Штайнмайером, Лавров на английском языке поинтересовался у журналиста агентства Reuters: чего он хочет. "What do you want, а?" – спросил министр и, не дождавшись ответа, тихо добавил уже по-русски "Дебилы!".


Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская отметилась в 2016 году "знанием" школьной программы по русской литературе. В радиоинтервью она сказала следующее: "Знаете, как говорится, "служить хочу, да прислуживать тошно". Это наш великий полководец Суворов сказал так".

Продолжали в 2106 году радовать своими высказываниями и украинские политики. Здесь пальма первенства, безусловно, принадлежит мэру Киева Виталию Кличко. Оставшаяся у него за спиной в прошлом спортивная карьера, по всей видимости, давит на его мысли тяжким грузом.

Еще в 2104 году, вступая в полномочия градоначальника Кличко не смог решить простейшую математическую задачу, заявив следующее: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, которых назначить невозможно". Новый математический пример от бывшего спортсмена, озвученный им после посещения таможни уже в 2016 году звучал так: "Сегодня я встречал 15 машин, которые были на таможне.13 из которых "Маны" и 3 "Мерседеса".


В очередной раз, когда Виталий Кличко выставил себя на посмешище, он пожаловался на горожан за то, что они "просыпаются без разрешения". "В прошлые годы, когда киевляне просыпались без каких-либо разрешений, застраивались парки, скверы, и следствием этого сейчас является отсутствие доверия", – сказал он.


Не отстают от действующих украинских политиков и герои прошлых лет. В момент возобновления на Украине дискуссии о необходимости возврата к ядерному статусу страны, первый президент Украины Леонид Кравчук сравнил Незалежную с обезьяной, у которой в руках граната. "Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату".

Бывшая украинская летчица Надежда Савченко, а ныне депутат Рады, помилованная президентом России, вернулась на родину и начала активно заниматься политикой. Как-то выступая в парламенте, она  так высказалась о коллегах-депутатах : "Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле бараны – все".


Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пылу дискуссии в очередной раз морально уничтожил оппонентов, на этот раз глубоким знанием истории. Выступая в парламенте, Луценко не преминул в очередной раз уколоть Россию: "Александр Невский, как известно, ни с какими крестоносцами ни на каком озере не дрался, а наоборот, является основоположником лживого русского мира".

За шесть дней до окончания Олимпиады в Рио лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко поставил ультиматум спортивному руководству страны и обратился к олимпийцам: "За такие результаты министра спорта Жданова и председателя Национального Олимпийского комитета Бубку я посадил бы на 15 лет за измену Родине и отправил на урановые рудники. У наших спортсменов еще есть шанс продемонстрировать, что у них есть яйца. А иначе пусть не возвращаются". В момент выступления Ляшко украинская сборная была на 48 месте в командном зачете, но за шесть дней ей удалось подняться на 31-ю позицию. Видимо, спортсмены не на шутку перепугались.


Но вернемся в Россию. Известный борец с негативными проявлениями в обществе политик Виталий Милонов, ставший осенью 2016 года депутатом Госдумы, попытался отговорить атеистов от "примазывания" ко Дню космонавтики. Дело в том, что общественная организация "Атеисты России" предложили сделать этот праздник выходным днем.  "День космонавтики празднуют все. Я прошу господ атеистов не примазываться к этому. Юрий Гагарин, попав в космос, увидел, какое чудо сотворил Господь, он был поражен этим", – сказал Милонов.

Не очень известный в широких политических кругах глава Балаковского района Саратовской области Иван Чепрасов так посетовал на затратность спасения рыбаков с дрейфующих льдин по весне: "Может им сразу гири давать с веревочкой? Сел, к ноге привязал, чтобы никаких проблем не было".


Отличился в ушедшем году и эпатажный британский политик Борис Джонсон. Он умудрился оконфузиться в своем первом выступлении на посту министра иностранных дел Соединенного Королевства, назвав Африку страной: "Несмотря на все проблемы, продолжительность жизни в Африке поразительно возросла, так как эта страна стала частью глобальной экономической системы".


На встрече с военнослужащими президент США Барак Обама неожиданно пришел к такому выводу: "Мы внезапно оказались подвержены ответственности за все, что мы делаем по всему миру". Это – поистине сенсационное откровение "хромой утки", покидающей Белый дом.

Автор: Александр Пельт5 января 2017, 17:57

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