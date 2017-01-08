Самые резонансные законы ушедшего года

2016-й законодательный год начинали одни депутаты Госдумы, а завершали уже другие. Выборы, которые состоялись 18 сентября, обновили нижнюю палату парламента примерно на 50%. За год шестой и седьмой созывы приняли несколько сотен законопроектов. Dni.Ru вспоминают, какие одобренные поправки вызвали наибольший отклик среди россиян.

ПЕРЕНОС ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ



Нынешний созыв Госдумы в отличие от прошлых должен был проработать не четыре года, а пять лет. Однако отработать полностью положенное время депутаты не смогли. Они решили добровольно сократить срок своих полномочий и перенесли выборы с декабря на сентябрь 2016 года. Одна из главных причин принятия такого решения – необходимость принятия бюджета на следующий год уже новым составом. Он же, посчитали законодатели, и должен контролировать исполнение главного финансового документа страны.





БОРЬБА С ДЕПУТАТАМИ-ПРОГУЛЬЩИКАМИ

Шестой состав Госдумы решил активно бороться с народными избранниками, игнорирующими свои служебные обязанности. В качестве меры воздействия был принят закон, позволяющий досрочно прекращать полномочия парламентариев. Согласно поправкам, мандат может быть досрочно прекращен решением палаты. Правом выдвигать соответствующие инициативы наделены фракция или комитет, в котором состоит прогульщик. Вопрос о прекращении полномочий законодателя может быть поднят в случае неисполнения им обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Первым парламентарием, лишившимся мандата по этому закону, стал Илья Пономарев, в отношении которого было заведено уголовное дело.

ДИСЦИПЛИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

С началом работы седьмого созыва курс на наведение порядка в депутатском корпусе стал одной из главных задач. Практически сразу после начала работы в регламент палаты были внесены поправки, направленные на повышение дисциплины. Их инициировали представители всех фракций. После одобрения изменений депутаты стали обязаны посещать пленарные заседания, за пропуск парламентариям грозит материальная ответственность. За каждый прогул из зарплаты народного избранника будет удерживаться одна шестая часть.

Также мерой, направленной на повышение дисциплины, стал запрет на голосование по доверенности. Теперь каждый депутат обязан голосовать за или против законопроектов как на пленарных заседаниях, так в комитетах только лично. Как подчеркнул Вячеслав Володин, использование доверенностей во время голосования несправедливо по отношению к избирателю и в принципе ставит под вопрос представительную демократию. Помимо этого, законодателей обязали лично, а не через помощников, отвечать на обращения граждан, а также ограничили в использовании служебного транспорта и количестве зарубежных поездок.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ

После ряда громких скандалов и жалоб граждан депутаты приняли закон, ограничивающий деятельность сборщиков долгов. Поправки прямо запретили выбивать долги с угрозой или применением физической силы, причинять вред здоровью и имуществу заемщиков, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Закон также ограничивает время общения должников с коллекторами и запрещает общение взыскателей долгов с недееспособными лицами, инвалидами, несовершеннолетними и еще целым кругом граждан.





ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

В 2016 году было принято решение о том, чтобы в 2017-м вместо доиндексации пенсий провести единовременную выплату всем пенсионерам. Депутаты приняли закон о единовременной выплате пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, которая будет осуществлена в январе, после окончания новогодних каникул. По подсчетам правительства, единовременную выплату получат около 40 миллионов человек, в том числе работающие пенсионеры. На эти цели Минфин выделил 221,7 миллиарда рублей.

БЮДЖЕТ

Главным итогом насыщенной работы Госдумы седьмого созыва в октябре-декабре стало принятие бюджета на 2017 год. Согласно ему, все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены в полном объеме. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, работа над главным финансовым документом страны была напряженная. "Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября, что позволило рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный закон страны о бюджете, – подчеркнул он. – Мы приняли его уже новым составом Думы". В результате бюджет страны получился "оптимальным, но жестким".

БОРЬБА С ДОПИНГОМ

2016 год прошел под флагом допинговых скандалов. Из-за этого российская сборная отправилась на олимпиаду в сильно усеченном составе. В осеннюю сессию депутаты решили бороться с применением допинга в спорте. Одним из главных средств борьбы стал закон, который ввел уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. После одобрения поправок подобные деяния со стороны тренера, врача или иных специалистов могут обернуться для них штрафом до миллиона рублей или лишением свободы на срок до двух лет.





ЗАКОН О ЗЕЛЕНОМ ЩИТЕ

Этот закон стал поистине народным. Инициативу о создании вокруг крупных городов защитной лесополосы в интернете поддержали сотни тысяч человек. "Закон о зеленом щите" запрещает вырубки леса вокруг крупных городов. Кроме того, документ обязывает восстанавливать вырубленные по санитарным причинам массивы и усиливает ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ – В ПРЯМОМ ТЕЛЕЭФИРЕ

В ходе одного из заседаний Госдумы седьмого созыва было озвучено предложение организовать прямые телетрансляции из зала, где проходит обсуждение. Речь шла о показе в эфире "правительственных часов". Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил показывать только выступление министра и представителей фракций. "Это мотивирует фракции к более подготовленным и качественным выступлениям. И по времени это все у нас будет не два часа прямой эфир, а до 20 минут выступление – как правило, докладчика, министра, и выступления от фракций по пять минут", сказал председатель нижней палаты. Как только депутаты выйдут с каникул, этот вопрос будет решен окончательно.