В год Петуха произойдет свадебный бум

Знаки зодиака получили нового правителя года ─ Красного Петуха. В год его правления планета-благодетель Юпитер находится в знаке Весов, невыносящем одиночества. Так что, если вы еще бродите в поисках партнера, то наступает самое время определиться.

2017 год обещает переженить всех страждущих. В этом году еще и Сатурн поддерживает Юпитер. Эти две планеты оказались во взаимной симпатии, как говорят астрологи. Сатурн ─ планета серьезная, настроена на длительные союзы, официальные отношения, поэтому флирт тут не работает. Большинство пар решит пойти под венец: когда же еще, если не в год Петуха!

В ушедшем году многие знаки зодиака превратили любовь в пользу, добившись карьерных вершин, используя служебное положение объекта притязаний, то время. Но время, когда можно было попасть к цели "через постель", ушло. В 2017 году любовь проявит свои лучшие качества: сострадание, заботу, жертвенность. Отправятся на свалку корысть и амбиции в отношениях.

В год Обезьяны в фаворе были знаки Земли, так как Юпитер гостил в "земном" доме Девы. Любовь подвергалась тщательному анализу и переменам, не было ничего постоянного: у всех хоть что-то, да изменилось. И минусов было, хоть отбавляй! Многим пришлось пройти через горнило страстей, и те знаки, которые выдержали проверку на устойчивость, сохранили связи. И вот теперь любовь желает показать свои лучшие стороны.

Что же сулит новый года каждому знаку зодиака? Итак: