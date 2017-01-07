Путин встретил Рождество в монастыре

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. По окончанию службы глава государства осмотрел Георгиевский собор монастыря.

На рождественское богослужение в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре собралось множество прихожан. Так, недалеко от российского лидера были замечены новгородские рыбаки, которых Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретили осенью 2016 года во время прогулки по озеру Ильмень.

По окончанию службы президент России осмотрел Георгиеский собор монастыря и узнал историю реставрации этого места, передает РИА Новости. Также Владимиру Путину показали гробницы матери и старшего брата Александра Невского.

Российскому лидеру рассказали, что во время раскопок 2014 года в храме была обнаружена надгробная плита святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XII-XIV веках, который был перезахоронен в Юрьевом монастыре в 1786 году. В советское время это погребение считалось утраченным.

Кроме того, удалось обнаружить огромное количество фрагментов уникальной древнерусской живописи, которую можно восстановить. Фрагменты этих фресок показали Владимиру Путину. Также он внимательно осмотрел роспись храма.

"Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", – говорится в поздравительном сообщении российского лидера.

Он отметил огромную роль, которую Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют для возрождения высоких нравственных и моральных ценностей, а также для сбережения богатейшего исторического и культурного наследия страны. "Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия", – заключил Владимир Путин.