Психиатры потребовали отменить новогодние каникулы

Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников.

Ради борьбы с лишним весом необходимо отменить более чем недельные выходные, которых "больше нет ни в одной стране мира", заявил агентству "Москва" вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов. "Это приводит к огромным экономическим трудностям в неработающей стране, медицинским проблемам, связанным с алкоголем, едой", – добавил он.

По словам эксперта, среди прочих вызываемых длительными праздниками осложнений, в "неработающей стране" возникают также экономические проблемы. Кроме того, с трудностями по итогам праздников сталкиваются на своих рабочих местах врачи.

Напомним, что в наступившем году праздничные и выходные дни продолжались чуть более недели: с 31 декабря 2016-го по 8 января 2017-го. Примечательно, что в прежние годы они затягивались и на более продолжительный срок – вплоть до 13 дней.

В свою очередь, диетологи советуют: перед тем как начать есть жирную пищу в праздники, постарайтесь подготовить к этому организм заранее. Как писали Dni.Ru, для этого нужно постепенно нагружать организм жирами, которые принесут пользу, но не причинят ущерба фигуре. Так, например, вместо вредных жиров, которые содержатся в фастфуде, следует переключиться на полезные жиры, такие как Омега-3, Омега-6, Омега-9, содержащиеся в рыбе и оливковом масле.