Топ-5 брендированных смартфонов класса люкс

2016 год, как водится, на мировом рынке смартфонов прошел в жёсткой конкурентной борьбе – практически не на жизнь, а на смерть, учитывая разные громкие скандалы вроде взрывающихся смартфонов. Но в течение года производители гаджетов не только сражались друг с другом за массовый рынок, но и не боялись экспериментировать ради чистого искусства или собственных интересов.

Несколько крупных гигантов рынка отметились в этом году интересными и лимитированными смартфонами, выпущенными в партнерстве с другими компаниями и дизайнерами. Dni.Ru вспомнили 5 самых интересных партнерских смартфонов 2016 года.

Немецкая оптика в китайском теле



Самым громким и одновременно массовым партнерским смартфоном стала одна из главных новинок этого года – флагманский гаджет Huawei P9 и P9 Plus, разработанный в партнерстве с легендарной немецкой фирмой Leica, которая уже около ста лет славится своей фототехникой на весь мир. Немцы как раз поучаствовали в работе над фотовозможностями смартфона, который в итоге получил революционные две основные – цветную и монохоромную – камеры (полученная информация с обеих модулей используется для повышения резкости изображения), фактически открывшие новую эру в мобильной фотографии. В остальных технических характеристиках смартфон тоже не ударил в грязь лицом и стал одним из главных конкурентов продукции Samsung и Apple, выпущенных в уходящем году. Стоимость Huawei P9 и P9 Plus в России – 35 000– 50 000 рублей.

Больше люксовости

Производитель самых пафосных мировых смартфонов в этом году выпустил эксклюзивный смартфон вместе с другим люксовым автомобильным брендом – Bentley. Гаджет под именем Signature Touch for Bentley вышел в агрессивном спортивном дизайне и стал уже третьим совместным проектом люкс-брендов.

В отделке смартфона была использована кожа (черная Beluga и красная Hotspur), применяемая в спортивных моделях британских автомобилей. Корпус смартфона выполнен из сверхпрочного титана класса 5, а самый большой в линейке Vertu 5,2– дюймовый экран защищен поликристаллом сапфира. Внутри люкосового гаджета тоже все неплохо (хотя было бы странно ожидать за такие деньги слабую начинку): восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 с 4ГБ оперативной памяти, технология LCD на фосфорных светодиодах в дисплее разрешением 1080р, встроенная память на 64ГБ, основная камера на 21Мп со светодиодной вспышкой и т.д.

Купить Signature Touch for Bentley в российских интернет-магазинах можно примерно за 670 тысяч рублей.

Китайский смартфон в итальянском стиле

В ноябре китайский телекоммуникационный гигант Huawei выпустил ограниченной серией еще один стильный смартфон Porsche Design Huawei Mate 9, разработанный совместно с легендарным итальянским брендом Porsche Design. За основу был взял новый смартфон Mate 9 со всеми его достоинствами, но Porsche Design Huawei Mate 9 выполнен в более компактном корпусе, и получил нестандартный и приятный на ощупь 5,5-дюймовым изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением QHD. Чипсет Mate 9 Porsche Design также позаимствовал у младшей модели. Внутри – процессор Kirin 960, который, по заявлению производителя, является самым мощным на рынке (было бы странно выпускать смартфон от Porsche со слабым "мотором"). Эта люксовая версия получила 256 ГБ накопителя и 6 ГБ оперативной памяти. Сам смартфон в этой коллекции был представлен исключительно в графитовом черном цвете, цена новинке была объявлена в 1395 евро. В Европе продажи нового смартфона начались только в декабре, в магазины США, Азии и стран Среднего Востока гаджет попадёт в январе 2017 года.

Гармония природы и технологий

В ушедшем году Vertu представил еще одну эксклюзивную новую модель с романтичным названием Aster Leaf ("Лист астры"), дизайн которой разрабатывался при участии известного шведского мастера по коже Карины Сол. Смартфон был выпущен по-настоящему лимитированной коллекцией всего в 100 экземпляров, обитый анилиновой кожей, которая была украшена настоящими малиновыми листьями. Дизайнер для каждого смартфона сама отбирала листья, затем с отрезами кожи они помещались под пресс на несколько часов. На выходе получался уникальный и неповторимый ботанический узор, символизирующий связь технологий с природой. Каждый смартфон собирался вручную и поставлялся в чехле, также выполненном из тисненой кожи.

Уникальный гаджет от Vertu получил систему объемного звучания, 13-мегапиксельную, сертифицированную специалистами компании Hasselblad камеру, 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Эксклюзивные мелодии звонков и сигналы оповещения были созданы специально для этого смартфона знаменитыми композиторами и исполнены Лондонским симфоническим оркестром.

Aster Leaf начал продаваться в российских бутиках 31 мая 2016 года, тогда цена устройства составляла 668 тыс. рублей. Сегодня купить Vertu Aster Leaf в России можно в одном интернет-магазине за 439 тысяч рублей.

Смартфон для богатых фанатов “Барселоны”

Китайский производитель потребительской электроники Oppo в 2016 году выпустила на рынок 10 000 эксклюзивных смартфонов R9 FC Barcelona Edition, ориентированных, как это следует из названия, на фанатов испанской "Барселоны". Гаджеты выполнены в хорошо всем знакомых клубных цветах – красном и синем.

Смартфон получил 16 Мп-камеру с диафрагмой f/2.0, металлический корпус, 5,5-дюймовую AMOLEDматрицу с FullHD-разрешением, Helio X10, 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, батарею на 2850 мАч с функцией быстрой зарядки. Стоимость этой версии смартфона – около 500 долларов США.

Вишенкой на торте в этой коллекции стала ювелирная версия Oppo R9 FC Barcelona MSN Edition в синей расцветке остова, на обратной стороне которого находится логотип клуба, покрытый золотом в 18 карат. На задней панели также нанесены автографы трех лидеров команды – Месси, Неймара и Суареса. Всего было выпущено 5 тысяч моделей в этом исполнении стоимостью около 700 долларов США.