Топ-5 брендированных смартфонов класса люкс

Расследование крушения Ту-154 Последние дни Обамы Должников лишат единственного жилья Дом-2 Новый год 2017
Hi-tech

Российские кибервойска вошли в топ мировых лидеров

Аналитики составили рейтинг армий, воюющих в интернете

Hi-tech

Hubble заснял нарушителя законов физики

Получены фотографии необычной черной дыры
партнеры
Среда 11 января
Лента новостей
22:00
Известная российская модель рассказала об угрозах
21:37
Исаакиевский собор отдадут РПЦ
21:30
Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане
21:18
Отделение Сбербанка эвакуировали на севере Москвы
21:09
В Москве жилой дом затопило горячей водой
20:51
Умер ученый и политик Алексей Яблоков
20:35
В год Петуха произойдет свадебный бум
20:28
В Москве в детском центре вспыхнул пожар
20:23
Борис Джонсон удивил заявлением о России
20:09
Савченко скрыла второй список пленных украинцев
19:53
Любительницы #сказочноебали
19:41
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом
19:22
ОНФ поможет россиянам жить в комфорте
19:21
Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
19:18
Почему разочаровал новый сезон "Шерлока"
19:16
В США неизвестный захватил заложников в банке
19:09
Юлия Высоцкая стала неузнаваемой (фото)
19:01
Умер бывший президент Германии
18:53
Швеция побоялась воевать с Россией
18:51
Подводник впал в кому после плавания в бассейне
18:28
Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле
18:28
Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина
18:18
Самые горячие фото Яны Кудрявцевой
18:13
Современные технологии добрались до российских судов
17:58
Брейвик показал судье зигу (фото)
17:56
Улюкаева отняли от няни
17:44
Букингемский дворец о смерти Елизаветы
17:39
Раскрыты детали новых санкций против России
17:38
Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года
17:37
Названы подорожавшие сильнее всего продукты
17:04
Голый альпинист покорил Сеть (видео)
17:02
Полиция осчастливила Ким Кардашьян
16:57
В центре Москвы произошел пожар
16:54
Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева
16:33
Москва готовит ответ на визовый финт Минска
16:27
У беременной Гордон появилась зависимость
16:15
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
16:12
Как курильщики убивают экономику
16:01
Как Мару Багдасарян "спасли" от махания метлой
15:50
Молодая жена Джонни Деппа: Я хочу вернуть свою жизнь!
15:45
Звезда "Мажора" отказывается жениться на матери своего ребенка
15:39
Бывшую жену Пьехи высмеяли за хэштег #сказочноеБали
15:37
Чем украинцев напугал "Отель Элеон"
15:23
"Мажора с автоматом" арестовали на два месяца
15:21
Наплевавшая на СБУ Савченко опубликовала списки пленников
15:09
Сын сорвал планы Ксении Собчак
15:05
Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"
15:01
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
14:58
Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку
14:49
Значение имени Светлана
14:44
Уходящая американская администрация бьется в агонии
14:36
"Обама вяжет шапочки для "марша кисок"
14:28
Десять человек отравились газом в Подмосковье
14:04
Харламов прошел курс терапии в Швейцарии
14:02
Кремль подвел черту под правлением Обамы
13:51
Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
13:50
ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу
13:44
Микки Рурк заговорил по-русски и оскорбил мужа Ким Кардашьян
13:44
Мишель Обама стала соперницей Мадонны
13:22
Янукович сошелся с моделью Playboy
13:19
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов
13:18
Звезда "Холостяка" высмеяла подопечных Меладзе и Бузову
13:15
Как выглядят постаревшие участницы золотого состава "ВИА Гры"
13:06
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе
13:04
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя
12:56
Чиновники настучали на Улюкаева
12:56
Единственного сына Кустинской убила любовница
12:55
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы
12:51
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира
12:47
Минобороны возмущено "разгадкой" крушения Ту-154
12:29
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой
12:10
В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку
12:09
Глюк'Ozа в откровенном купальнике перещеголяла Волочкову
12:08
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
12:08
У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России
11:59
На пустыре в Москве нашли присыпанный землей труп
11:43
Курильщиков вылечит государство
11:35
Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
11:33
Сотрудник "Почты России" крал смартфоны из посылок москвичей
11:23
Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип
11:16
Цыганова и Снигирь осуждают даже близкие
11:12
Татьяна Навка показала повзрослевших дочерей
10:56
Как у должников будут отбирать единственное жилье
10:45
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
10:43
В Китае нашли гробницу династии Мин
10:37
Барзиков ушел из "Дома-2"
10:17
У беременной Полины Гагариной сдали нервы
10:13
Джоли и Питт дали друг другу шанс
10:08
Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом
10:05
Москвич застрелил любовницу и покончил с собой
09:53
В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки
09:44
Отношение к Варум изменилось после ее слов
09:27
Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права
09:24
Трамп сделал россиян на 29 млрд богаче
09:11
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
09:02
Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой
08:57
Исинбаева восхитила своим видом на премии
08:39
Суровые российские летчики довели пилотов США
08:39
Раскрыта тайна крушения Ту-154
08:34
Проклову обругали за романы с женатыми актерами
﻿

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Hi-tech

Топ-5 брендированных смартфонов класса люкс

Signature Touch for Bentley. Фото: кадр youtube.com
2016 год, как водится, на мировом рынке смартфонов прошел в жёсткой конкурентной борьбе – практически не на жизнь, а на смерть, учитывая разные громкие скандалы вроде взрывающихся смартфонов. Но в течение года производители гаджетов не только сражались друг с другом за массовый рынок, но и не боялись экспериментировать ради чистого искусства или собственных интересов.
прочитано 1145 раз

Несколько крупных гигантов рынка отметились в этом году интересными и лимитированными смартфонами, выпущенными в партнерстве с другими компаниями и дизайнерами. Dni.Ru вспомнили 5 самых интересных партнерских смартфонов 2016 года.

Немецкая оптика в китайском теле 

Huawei P9. Фото: huawei.com

Самым громким и одновременно массовым партнерским смартфоном стала одна из главных новинок этого года – флагманский гаджет Huawei P9 и P9 Plus, разработанный в партнерстве с легендарной немецкой фирмой Leica, которая уже около ста лет славится своей фототехникой на весь мир. Немцы как раз поучаствовали в работе над фотовозможностями смартфона, который в итоге получил революционные две основные – цветную и монохоромную – камеры (полученная информация с обеих модулей используется для повышения резкости изображения), фактически открывшие новую эру в мобильной фотографии. В остальных технических характеристиках смартфон тоже не ударил в грязь лицом и стал одним из главных конкурентов продукции Samsung и Apple, выпущенных в уходящем году.  Стоимость Huawei P9 и P9 Plus в России – 35 000– 50 000 рублей.

Больше люксовости

Signature Touch for Bentley. Фото: vertu.com

Производитель самых пафосных мировых смартфонов в этом году выпустил эксклюзивный смартфон вместе с другим люксовым автомобильным брендом – Bentley. Гаджет под именем Signature Touch for Bentley вышел в агрессивном спортивном дизайне и стал уже третьим совместным проектом люкс-брендов.

В отделке смартфона была использована кожа (черная Beluga и красная Hotspur), применяемая в спортивных моделях британских автомобилей. Корпус смартфона выполнен из сверхпрочного титана класса 5, а самый большой в линейке Vertu 5,2– дюймовый экран защищен поликристаллом сапфира. Внутри люкосового гаджета тоже все неплохо (хотя было бы странно ожидать за такие деньги слабую начинку): восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 с 4ГБ оперативной памяти, технология LCD на фосфорных светодиодах в дисплее разрешением 1080р, встроенная память на 64ГБ, основная камера на 21Мп со светодиодной вспышкой и т.д.

Купить Signature Touch for Bentley в российских интернет-магазинах можно примерно за 670 тысяч рублей.

Китайский смартфон в итальянском стиле

Porsche Design Huawei Mate 9. Фото: huawei.com

В ноябре китайский телекоммуникационный гигант Huawei выпустил ограниченной серией еще один стильный смартфон Porsche Design Huawei Mate 9, разработанный совместно с легендарным итальянским брендом Porsche Design. За основу был взял новый смартфон Mate 9 со всеми его достоинствами, но Porsche Design Huawei Mate 9 выполнен в более компактном корпусе, и получил нестандартный и приятный на ощупь 5,5-дюймовым изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением QHD. Чипсет Mate 9 Porsche Design также позаимствовал у младшей модели. Внутри – процессор Kirin 960, который, по заявлению производителя, является самым мощным на рынке (было бы странно выпускать смартфон от Porsche со слабым "мотором"). Эта люксовая версия получила 256 ГБ накопителя и 6 ГБ оперативной памяти. Сам смартфон в этой коллекции был представлен исключительно в графитовом черном цвете, цена новинке была объявлена в 1395 евро. В Европе продажи нового смартфона начались только в декабре, в  магазины США, Азии и стран Среднего Востока гаджет попадёт в январе 2017 года.

Гармония природы и технологий

Vertu Aster Leaf. Фото: vertu.com

В ушедшем году Vertu представил еще одну эксклюзивную новую модель с романтичным названием Aster Leaf ("Лист астры"), дизайн которой разрабатывался при участии известного шведского мастера по коже Карины Сол. Смартфон был выпущен по-настоящему лимитированной коллекцией всего в 100 экземпляров, обитый анилиновой кожей, которая была украшена настоящими малиновыми листьями. Дизайнер для каждого смартфона сама отбирала листья, затем с отрезами кожи они помещались под пресс на несколько часов. На выходе получался уникальный и неповторимый ботанический узор, символизирующий связь технологий с природой. Каждый смартфон собирался вручную и поставлялся в чехле, также выполненном из тисненой кожи.

Уникальный гаджет от Vertu получил систему объемного звучания, 13-мегапиксельную, сертифицированную специалистами компании Hasselblad камеру, 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Эксклюзивные мелодии звонков и сигналы оповещения были созданы специально для этого смартфона знаменитыми композиторами и исполнены Лондонским симфоническим оркестром. 

Aster Leaf начал продаваться в российских бутиках 31 мая 2016 года, тогда цена устройства составляла 668 тыс. рублей. Сегодня купить Vertu Aster Leaf в России можно в одном интернет-магазине за 439 тысяч рублей.

Смартфон для богатых фанатов “Барселоны”

Oppo R9 FC Barcelona Edition. Фото: кадр youtube.com

Китайский производитель потребительской электроники Oppo в 2016 году выпустила на рынок 10 000 эксклюзивных смартфонов R9 FC Barcelona Edition, ориентированных, как это следует из названия, на фанатов испанской "Барселоны". Гаджеты выполнены в хорошо всем знакомых клубных цветах – красном и синем.

Смартфон получил 16 Мп-камеру с диафрагмой f/2.0, металлический корпус, 5,5-дюймовую AMOLEDматрицу с FullHD-разрешением, Helio X10, 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, батарею на 2850 мАч с функцией быстрой зарядки. Стоимость этой версии смартфона – около 500 долларов США.

Вишенкой на торте в этой коллекции стала ювелирная версия Oppo R9 FC Barcelona MSN Edition в синей расцветке остова, на обратной стороне которого находится логотип клуба, покрытый золотом в 18 карат. На задней панели также нанесены автографы трех лидеров команды – Месси, Неймара и Суареса. Всего было выпущено 5 тысяч моделей в этом исполнении стоимостью около 700 долларов США. 

Автор: Надежда Журавлева10 января 2017, 21:17

комментарии

Политика

Борис Джонсон удивил заявлением о России
Савченко скрыла второй список пленных украинцев
Швеция побоялась воевать с Россией
Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

Шоу-бизнес

Известная российская модель рассказала об угрозах
Кого Россия отправит на "Евровидение"
Юлия Высоцкая стала неузнаваемой (фото)
Полиция осчастливила Ким Кардашьян

Проишествия

Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Почему разочаровал новый сезон "Шерлока"
Чем украинцев напугал "Отель Элеон"
Мишель Обама стала соперницей Мадонны
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
Регионы

Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья

Трагический инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Политика

Москва готовит ответ на визовый финт Минска

На неожиданное решение Белоруссии отреагировали в Кремле
Общество

Букингемский дворец о смерти Елизаветы

Известие о кончине королевы Великобритании встревожило пользователей Сети
Шоу-бизнес

Известная российская модель рассказала об угрозах

Пострадавшая девушка просит защиты от Александра Шарыго

Гороскоп

Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года

Фоторепортажи

Любительницы #сказочноебали
Самые горячие фото Яны Кудрявцевой
Исинбаева восхитила своим видом на премии
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры

Спорт

Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
Организаторы "Дакара" строят козни против России

Регионы

Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru