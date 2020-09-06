"Самый дикий месяц": Асмус рассказала о приключениях после развода с Харламовым

Кристина Асмус на своей странице в "Инстаграм" рассказала о непростом испытании, которое ей пришлось выдержать практически сразу после развода с Гариком Харламовым. Актриса долго держалась, однако потом ее "все-таки свалило".

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова на какой-то срок стал самым обсуждаемым событием в мире шоу-бизнеса. Однако затем жизнь пошла своей чередой, и некогда бывшие возлюбленные сосредоточились на других вещах.

Несмотря на слухи об амурных похождениях что актрисы, что юмориста, посвящать в подробности своей личной жизни досужую публику они не спешили. Кристина Асмус, судя по всему, так и вовсе с головой ушла в работу.

Условия труда к активностям за пределами съемочной площадки явно не располагали. "Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером", – рассказала актриса.

В результате к кону съемок нового шоу Кристину Асмус, по ее же словам, "все-таки свалило". В результате доснимать "Золото Геленджика" ей пришлось преодолевая жар, льющиеся ручьем сопли и с заклинившей в одном положении шеей.

"Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило!" – подчеркнула Кристина Асмус. А на экраны программа, давшаяся актрисе таким трудом, выйдет уже 13 сентября.

Напомним, развод Кристины Асмус и Гарика Харламова как гром среди ясного неба поразил поклонников пары. Впрочем, нашлись злые языки, которые стали рассказывать, что к этому уже давно все шло.

Сплетники и клеветники стали приписывать актрисе многочисленные романы с коллегами по съемочной площадки, на которые Гарик Харламов якобы уже устал закрывать глаза. Однако другие стали уверять, дескать сам юморист был не верен Кристине Асмус.