"Самый дикий месяц": Асмус рассказала о приключениях после развода с Харламовым

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова на какой-то срок стал самым обсуждаемым событием в мире шоу-бизнеса. Однако затем жизнь пошла своей чередой, и некогда бывшие возлюбленные сосредоточились на других вещах.
Несмотря на слухи об амурных похождениях что актрисы, что юмориста, посвящать в подробности своей личной жизни досужую публику они не спешили. Кристина Асмус, судя по всему, так и вовсе с головой ушла в работу.
Условия труда к активностям за пределами съемочной площадки явно не располагали. "Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером", – рассказала актриса.
В результате к кону съемок нового шоу Кристину Асмус, по ее же словам, "все-таки свалило". В результате доснимать "Золото Геленджика" ей пришлось преодолевая жар, льющиеся ручьем сопли и с заклинившей в одном положении шеей.
"Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило!" – подчеркнула Кристина Асмус. А на экраны программа, давшаяся актрисе таким трудом, выйдет уже 13 сентября.
Напомним, развод Кристины Асмус и Гарика Харламова как гром среди ясного неба поразил поклонников пары. Впрочем, нашлись злые языки, которые стали рассказывать, что к этому уже давно все шло.
Сплетники и клеветники стали приписывать актрисе многочисленные романы с коллегами по съемочной площадки, на которые Гарик Харламов якобы уже устал закрывать глаза. Однако другие стали уверять, дескать сам юморист был не верен Кристине Асмус.
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