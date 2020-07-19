Гарик Харламов посетил светскую вечеринку в компании загадочной блондинки

Гарик Харламов снова удостоился звания "завидный жених". Теперь юмориста приглашают на различные светские мероприятия и закрытые вечеринки. Стоит отметить, что Харламов больше не появляется в компании Кристины Асмус, а еженедельно меняет своих спутниц.

Видимо, Гарик настолько устал от общественного внимания и вечных разговоров о его громком разводе с Асмус, что решил развеяться от плохих мыслей. Харламов стал потенциальной мишенью для множества свободных девушек, мечтающих записаться в невесты артиста.

По словам близких друзей юмориста, его просто атаковали толпы разъяренных фанаток. То ли это статус холостяка так сильно привлекает дам, то ли всему виной статистика журнала "Forbes". Согласно последним данным, Гарик Харламов зарабатывает около 208 миллионов рублей в год.

Одну пассию актера уже вычислили российские папарацци. Оказалось, что новой спутницей Гарика стала очередная длинноногая блондинка. Напомним, что бывшие супруги Харламова полностью соответствовали данному типажу.

К слову, с Кристиной Асмус актер еще не развелся, но официально заявил, что свободен и открыт для новых знакомств. Гарик Харламов лишь высказалась о своем намерении подать заявление о разводе с артисткой.

Остается только гадать, когда начнется бракоразводный процесс и раздел совместно нажитого имущества. Ранее юмористу приписывали роман с Яной Кошкиной. Коллега по шоу сразу же опровергла слух и добавила, что Гарик – замечательный человек, но, к сожалению, он совсем не подходит роковой брюнетке.