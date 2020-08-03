Асмус раскрыла сенсационные подробности предстоящей свадьбы Харламова

Кристина Асмус пообщалась с поклонниками в соцсети. В частности, актриса иронично высказалась о личной жизни экс-супруга.

Звезда театра и кино ответила поклоннику в "Инстаграм" на вопрос о возможном бракосочетании ее бывшего мужа Гарика Харламова. Один из фолловеров спросил, правда ли, что комик нашел другую женщину, и в январе у них намечается свадьба.

"Да, я подружка невесты!" – с иронией заявила Кристиана Асмус. Таких сенсационных подробностей подписчики явно не ожидали. Разумеется, большинство поняло, что артистка шутит.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись. Инициатором, по слухам, стала актриса. Между тем юмористу приписывают романы с разными женщинами, в частности с телеведущей Яной Кошкиной. Пышногрудая брюнетка отмалчиваться, а комик только отшучивается.

Как писали "Дни.ру", в Сети появилась информация о том, что после разрыва отношений с Асмус у Харламова начались финансовые трудности. Подтверждением может служить тот факт, что юморист увеличил сумму гонорара за выступление на 500 тысяч рублей.

У актрисы, напротив, дело идут в гору. Она востребована в театре и кино и, судя по постам в "Инстаграм", не слишком переживает из-за развода. К слову, выглядит Кристина Асмус прекрасно – не скажешь, что сейчас в ее жизни такой сложный период.

