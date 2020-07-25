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Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились

Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com.
Судя по всему, отношения звезд далеки от идеальных. Кристина Асмус и Гарик Харламов не хотят знать подробности жизни друг друга.
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О намерении расторгнуть брак знаменитости объявили в конце июня. Тогда Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили, что бракоразводный процесс будет проходить без конфликтов, мол, они хотят остаться друзьями ради шестилетней дочери Анастасии. Более того, артисты заявили, что обдумывали решение разойтись около года.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Видимо, говоря о дружбе, Кристина и Гарик поторопились. Возможно, спровоцированная разводом шумиха в СМИ и сплетни о новой возлюбленной юмориста окончательно подпортили отношения звезд. Как оказалось, Харламов и Асмус отписались друг от друга в соцсети "Инстаграм". Судя по всему, артисты не хотят видеть посты друг друга в своей ленте.

Напомним, комику Гарику Харламову приписывают роман с актрисой Яной Кошкиной. Пышногрудая брюнетка слухи комментировать отказывается, между тем в соцсетях намекает, что готова к созданию семьи. Впрочем, недавно на вечеринке юморист был замечен с другой красоткой – грациозной блондинкой.

Добавим, что вопрос развода порядком утомил Харламова. Напряжение знаменитость снимает в соцсетях, придумывая остроты на эту тему. Так, например, во время прогулки по вечернему Санкт-Петербургу комик снял забавное видео.

Автор: 25 июля 2020, 13:33 Источник: Teleprogramma.pro
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