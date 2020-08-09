Асмус призналась Чадову в любви

Асмус разместила в профиле Инстаграм совместное фото с Чадовым. Кадр был сделан на съемках фильма "Джон". На снимке Кристина и Алексей обнимаются в окружении Егора Кончаловского и Артема Ткаченко. Они широко улыбаются, не скрывая радостных и приятных эмоций.
Актриса разместила в описание к фото ссылку на аккаунт Чадова и добавила: "бесконечная любовь и благодарность", сопроводив пост эмодзи в виде сердца. Алексей прокомментировал пост коллеги. "Взаимно, Кристи!", – написал он и отправил девушке виртуальное сердце в ответ.
Фолловеры звезды фильма "Текст" заподозрили роман между актерами и добавили к посту свои догадки. "С Чадовым замутила что ль", "А хорошо смотрятся вместе", "Надеюсь Чадов не растеряется..", – выразились подписчики.
Напомним, что Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым в июне этого года. Звездная пара решила расстаться после восьми лет брака. У артистов есть общий ребенок – дочь Настя.
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