Кристина Асмус призналась в давнем обмане: Стыдно до сих пор

Кристина Асмус на своей странице в "Инстаграм" рассказала о давнем обмане. Актриса призналась, что регулярно вспоминает об этом случае даже спустя 20 лет.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус надолго заставил говорить об обоих половинках этой звездной пары лишь в одном контексте. Однако жизнь идет, и сами они, кажется, задумываются уже совершенно о других вещах.

Наглядным подтверждением этому может служить последний пост Кристины Асмус на своей странице в "Инстаграм". В нем она рассказала об истории, которая произошла с ней в 12-летнем возрасте, два десятка лет назад.

Тогда Кристина Асмус отдыхала в лагере и, как и другие дети, принимала участие в различных конкурсах. по условиям одного из них необходимо было нарисовать собственный портрет.

"Я не умела и не умею рисовать от слова "совсем", – призналась Кристина Асмус.

Тогда другая девочка предложила свою помощь и сделал рисунок за нее. Получилось настолько хорошо, что с этой картиной Кристина Асмус одержала победу.

Признаться в том, что рисунок был выполнен не ее рукой, будущая актриса так и не смогла. "Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор", – закончила она свою историю.

Подписчики поспешили успокоить актрису. Они отметили, что у каждого есть такая история из детства, которую можно рассказать лишь спустя какое-то время. Некоторые поделились теми случаями, которые произошли лично с ними. Ну а кто-то и вовсе заметил, что наконец у Кристины Асмус хватило духу публично признаться в своем обмане 20-летней давности.