"Окружен шикарными блондинками": жизнь Гарика Харламова заметно налаживается

В прошлом месяце звездная пара публично заявила о расставании. Многочисленная аудитория сразу начала гадать, в чем причина внезапного развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Со стороны казалось, что в семье звезд царит идиллия и взаимопонимание.
Как объяснили артисты, со временем они поняли, что не подходят друг другу. Гарик продолжает вести активную жизнь в социальных сетях, но так и не может подробно рассказать о причинах разлада с Асмус.
Позже выяснилось, что инициатором развода все-таки выступил Харламов. К слову, комик уже смирился с обреченным браком и пошел дальше. Теперь Гарика волнует его личная жизнь и дальнейшее развитие в творчестве.
Коллега Харламова отметила, что юморист находится в активном поиске, у него нет тайного романа с Яной Кошкиной и другими актрисами. Телеведущий посещает вечеринки и видится с давними товарищами.
"В нашем кругу все обеспеченные. Никто не требует дополнительного внимания. Гарика окружают длинноногие симпатичные блондинки. Но серьезных отношений у него пока нет", – добавил инсайдер.
Друзья часто подшучивают над Харламовым и знакомят его с представительницами прекрасного пола. Сам же юморист не комментирует подобные действия знакомых и предпочитает отмалчиваться.
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