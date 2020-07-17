"Окружен шикарными блондинками": жизнь Гарика Харламова заметно налаживается

Близкие знакомые Гарика Харламова заверили, что мужчина зря времени не терял. В жизни комика начался новый этап, который оказался намного приятнее развода с Кристиной Асмус.

В прошлом месяце звездная пара публично заявила о расставании. Многочисленная аудитория сразу начала гадать, в чем причина внезапного развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Со стороны казалось, что в семье звезд царит идиллия и взаимопонимание.

Как объяснили артисты, со временем они поняли, что не подходят друг другу. Гарик продолжает вести активную жизнь в социальных сетях, но так и не может подробно рассказать о причинах разлада с Асмус.

Позже выяснилось, что инициатором развода все-таки выступил Харламов. К слову, комик уже смирился с обреченным браком и пошел дальше. Теперь Гарика волнует его личная жизнь и дальнейшее развитие в творчестве.

Коллега Харламова отметила, что юморист находится в активном поиске, у него нет тайного романа с Яной Кошкиной и другими актрисами. Телеведущий посещает вечеринки и видится с давними товарищами.

"В нашем кругу все обеспеченные. Никто не требует дополнительного внимания. Гарика окружают длинноногие симпатичные блондинки. Но серьезных отношений у него пока нет", – добавил инсайдер.

Друзья часто подшучивают над Харламовым и знакомят его с представительницами прекрасного пола. Сам же юморист не комментирует подобные действия знакомых и предпочитает отмалчиваться.