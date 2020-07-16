Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус

Гарик Харламов стал инициатором расставания с супругой. Именно он стал истцом в бракоразводном процессе, актриса – ответчицей.



Известие стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Ведь ранее они были уверены, что первой развестись захотела Кристина Асмус.

Гарик Харламов отшучивался, рассказывая, что у него невыносимый характер. Он называл себя старым наркоманом-сатанистом с излишним весом. О разводе супруги объявили в конце июня. Они заверили, что в их расставании не виноват ни скандальный фильм "Текст", ни самоизоляции.

По словам знаменитостей, о разводе они думали уже год, но решились только недавно. Вместе Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили восемь лет.

Примечательно, что все эти годы артистам приписывали романы на стороне, но они уверенно демонстрировали семейную идиллию и гармонию.

Напомним, ранее стало известно, что супруги договорились о разделе имущества. Сейчас Кристина Асмус с дочерью живут в доме, а Гарик Харламов в своей столичной квартире.

Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Гарик Харламов уже нашел новую возлюбленную. Поговаривают, что у комика роман с девушкой, которая обладает не только богатым внутренним миром, но и шикарными формами. Якобы, юмориста видели с ней на публике. Имя новой пассии артиста пока не разглашается.