Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус

Известие стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Ведь ранее они были уверены, что первой развестись захотела Кристина Асмус.
Гарик Харламов отшучивался, рассказывая, что у него невыносимый характер. Он называл себя старым наркоманом-сатанистом с излишним весом. О разводе супруги объявили в конце июня. Они заверили, что в их расставании не виноват ни скандальный фильм "Текст", ни самоизоляции.
По словам знаменитостей, о разводе они думали уже год, но решились только недавно. Вместе Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили восемь лет.
Примечательно, что все эти годы артистам приписывали романы на стороне, но они уверенно демонстрировали семейную идиллию и гармонию.
Напомним, ранее стало известно, что супруги договорились о разделе имущества. Сейчас Кристина Асмус с дочерью живут в доме, а Гарик Харламов в своей столичной квартире.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Гарик Харламов уже нашел новую возлюбленную. Поговаривают, что у комика роман с девушкой, которая обладает не только богатым внутренним миром, но и шикарными формами. Якобы, юмориста видели с ней на публике. Имя новой пассии артиста пока не разглашается.
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