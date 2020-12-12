"Вечно с раздвинутыми ногами": как Асмус развлекалась в отеле после развода с Харламовым

Экс-супруга Гарика Харламова призналась, что часто не ночует дома. Кристина Асмус расслабляется после работы в отеле в историческом центре Москвы.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал для поклонников звездного семейства полной неожиданностью. В свой адрес Кристина получила много критики, недобрых пожеланий и обвинений, многие из которых были связаны с ее эротической ролью в фильме "Текст". Сейчас знаменитость посвещает почти все свободное время съемкам, так как является востребованной актрисой. В своем инстаграм-канале она сообщила, что не всегда успевает добраться до своего загородного дома после тяжелых рабочих дней и останавливается в престижном отеле.

Информацию о том, что пятизвездочный отель-бутик часто выручает ее в периоды гастролей артистка сопроводила снимком в белоснежном комбинезоне с глубоким декольте и спущенными плечевыми лямками. В кадре актриса откинулась на спинку массивного кресла, расставив согнутые ноги в стороны.

Поклонники оценили снимок Кристины Асмус и прокомментировали ее публикацию. " Мужика тебе надо, Кристин ", "И глаза горят от любви", "Вечно с раздвинутыми ногами. До чего вульгарно", "Вместе с богатым папиком?", "Меня во всей этой истории больше всего заинтересовала ваша позиция на фото", – выразились пользователи Сети. Кристина Асмус относится к провокационным комментариям с долей иронии. Слова хейтеров она регулярно высмеивает в инстаграм-историях.