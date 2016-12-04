Дело Арашукова: последние новости

Сенатор Рауф Арашуков проходит главным подозреваемым по уголовному делу. Члена Совета Федерации и нескольких его знакомых и родственников считают причастными к созданию организованной преступной группы, убийства и хищениям на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

Первые громкие новости по делу появились после задержания Рауфа прямо во время заседания верхней палаты парламента. Сенатор пытался сбежать, но скрыться ему не удалось. После оперативники пришли и за предполагаемыми подельниками политика. Среди арестованных по делу Арашукова несколько менеджеров газовых компаний.





Последние новости о расследовании – в материалах "Дни.ру"