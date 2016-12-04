Дело Арашукова: последние новости

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Дело Арашукова: последние новости

Сенатор Рауф Арашуков - главный герой последних криминальных новостей. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Никеричев Андрей

Сенатор Рауф Арашуков проходит главным подозреваемым по уголовному делу. Члена Совета Федерации и нескольких его знакомых и родственников считают причастными к созданию организованной преступной группы, убийства и хищениям на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

Первые громкие новости по делу появились после задержания Рауфа прямо во время заседания верхней палаты парламента. Сенатор пытался сбежать, но скрыться ему не удалось. После оперативники пришли и за предполагаемыми подельниками политика. Среди арестованных по делу Арашукова несколько менеджеров газовых компаний.


Последние новости о расследовании – в материалах "Дни.ру"

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
Жизнь российских звезд пестрит скандалами и неожиданными поворотами. Чтобы не пропустить все самое важное, "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года.  Эрнст о связи с Богомоловым: "Хочу повторить!"Константин Богомолов приступил к работе над новым сезоном "Содержанок".

Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов

Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов
Квартиру сенатора Арашукова в элитном районе Санкт-Петербурга выставили на продажу. Люксовые апартаменты оценили в 99 миллионов рублей.  260 "квадратов" элитной недвижимости расположены на Каменном острове, в доме 2005 года постройки.

Арашукова заподозрили еще в трех убийствах

Арашукова заподозрили еще в трех убийствах
Сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца Рауля заподозрили в совершении еще трех убийств в 1990-е и 2000-е годы, передает портал inkazan.

"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых

"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых
Золотые слитки, антиквариат и килограммы денег обнаружены при обыске в особняках членов семейства Арашуковых. Сами постройки больше напоминают дворцы. Суд принял решение о содержании под стражей главы преступного клана – Рауля Арашукова. Клан Арашуковых оказался весьма многочисленным – его члены проживают не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему югу России.

Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым

Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым
Задержание сенатора Рауфа Арашукова продолжает будоражить умы россиян. Особенно интригуют его знакомства с большинством российских звезд. За связь со скандальным сенатором распекли Тину Канделаки, которая, в свою очередь, заявила, что почти не знала Арашукова. Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на заседании Совета Федерации.

Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым

Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым
Заявление балерины Анастасии Волочковой о домогательствах со стороны сенатора Арашукова прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка отметила, что артистка "внесла свои пять копеек" в скандальную историю. Ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале  "Россия 1" опубликовала в своем микроблоге в Twitter ссылку на статью "Московского комсомольца".

Неожиданный поворот в деле сенатора Арашукова

Неожиданный поворот в деле сенатора Арашукова
Вслед за сенатором Арашуковым был задержан его отец – топ-менеджер одной из крупных компаний в Карачаево-Черкесии. Это далеко не последний арест в деле, обещают следователи. Следствие по делу сенатора Арашукова планирует ряд громких задержаний среди руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.

Темное прошлое сенатора Арашукова

Темное прошлое сенатора Арашукова
В том, что задержанный по подозрению в совершении особо тяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков, внезапно "забыл" русский язык, нет ничего удивительного. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены с неподдельным удивлением воспринимают свой арест, жалуются на плохое здоровье, забывают важные события из своей нелегкой жизни, а иногда требуют переводчика для общения со следователем. Так случилось и с членом Совета Федерации, 32-летним Рауфом Арашуковым, представляющим в верхней палате парламента Карачаево-Черкесию.

"Пытался затащить в номер": Волочкова высказалась о грязных домогательствах Арашукова

"Пытался затащить в номер": Волочкова высказалась о грязных домогательствах Арашукова
Балерина прокомментировала новость о задержании сенатора Рауфа Арашукова. По словам Анастасий Волочковой, в прошлом мужчина не раз делал ей "непристойные предложения". Звезда рассказала, что познакомилась с предпринимателем десять лет назад.

4,5 гектара земли, три дома и две квартиры: чем владеет сенатор Арашуков

4,5 гектара земли, три дома и две квартиры: чем владеет сенатор Арашуков
На фоне последних новостей россияне все чаще интересуются сенатором Рауфом Арашуковым, которого подозревают в убийствах и хищениях на сумму около 30 миллиардов рублей. Парламентарий, как и все его коллеги, ежегодно отчитывался о доходах: документы всплыли в Сети. После того как стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации, многие обратили внимание на его персону.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения