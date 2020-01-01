Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Дело Арашукова: последние новости

Сенатор Рауф Арашуков - главный герой последних криминальных новостей. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Никеричев Андрей

Сенатор Рауф Арашуков проходит главным подозреваемым по уголовному делу. Члена Совета Федерации и нескольких его знакомых и родственников считают причастными к созданию организованной преступной группы, убийства и хищениям на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

Первые громкие новости по делу появились после задержания Рауфа прямо во время заседания верхней палаты парламента. Сенатор пытался сбежать, но скрыться ему не удалось. После оперативники пришли и за предполагаемыми подельниками политика. Среди арестованных по делу Арашукова несколько менеджеров газовых компаний.


Последние новости о расследовании - в материалах "Дни.ру"

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13:57 / 18 апреля 2019

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