Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
Эрнст о связи с Богомоловым: "Хочу повторить!"
Константин Богомолов приступил к работе над новым сезоном "Содержанок". Актриса Софья Эрнст, исполнившая одну из главных ролей в сериале, поделилась мыслями о работе с известным режиссером.
Артистка призналась, что ей очень нравится работать с Константином Богомоловым. До этого она была задействована в его спектаклях "Мужья и жены" и "Три сестры" в Художественном театре. А теперь Софья Эрнст счастлива укрепить контакты на съемочной площадке.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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