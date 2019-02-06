Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов

Квартиру сенатора Арашукова в элитном районе Санкт-Петербурга выставили на продажу. Люксовые апартаменты оценили в 99 миллионов рублей.

260 "квадратов" элитной недвижимости расположены на Каменном острове, в доме 2005 года постройки. В квартире Арашукова четыре спальни, три ванных, кухня-гостиная с шикарным камином, гардеробная, терраса с мангалом и даже бильярдная.

Скромный подарок сделал Рауфу Арашукову его отец, "газовый король" Рауль Арашуков в 2017 году. Из окон квартиры открывается прекрасный вид на исторический центр Петербурга – Малую Невку, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова.

Территория охраняется. За высоким забором к услугам жильцов 25-метровый бассейн, солярий, лобби-бар и массажный кабинет для отдыха, а также сауна и химчистка.

Продается недвижимость с большой скидкой – всего за 99 миллионов рублей. По мнению риелторов, это лучшее предложение на рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге. При этом они утверждают, что отношения к Арашуковым квартира не имеет, она записана на другое имя.

Рауф и Рауль Арашуковы 30 января были задержаны: сенатор - прямо в зале заседаний Совфеда. Их подозревают в серии особо тяжких преступлений. Сенатора – в заказных убийствах, участии в преступной группировке отца и давлении на свидетеля. А "газовому королю" Северного Кавказа, Раулю Арашукову, – хищение 30 миллиардов и создание банды для разворовывания средств "Газпрома", пишет "Комсомольская правда".