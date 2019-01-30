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Общество

Темное прошлое сенатора Арашукова

Рауф Арашуков. Фото: council.gov.ru
В том, что задержанный по подозрению в совершении особо тяжких преступлений сенатор Рауф Арашуков, внезапно "забыл" русский язык, нет ничего удивительного. Многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены с неподдельным удивлением воспринимают свой арест, жалуются на плохое здоровье, забывают важные события из своей нелегкой жизни, а иногда требуют переводчика для общения со следователем.
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Так случилось и с членом Совета Федерации, 32-летним Рауфом Арашуковым, представляющим в верхней палате парламента Карачаево-Черкесию. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления, в том числе, два убийства. Вместе с Арашуковым был задержан его отец, советник главы компании "Газпром Межрегионгаз". Его считают создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у дочки "Газпрома". Обыски по этим делам идут в нескольких городах России.

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Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний

Как только сенатора привезли на допрос в Следственный комитет, он, сославшись на плохое знание русского языка, потребовал переводчика, которого ему незамедлительно предоставили. При этом, если поискать в Сети интервью Арашукова, то без труда можно обнаружить несколько роликов, на которых сенатор без запинки говорит на русском языке. Впрочем, это подтвердил и коллега обвиняемого по экономическому комитету Совета Федерации Сергей Калашников, который сообщил журналистам, что тот говорит по-русски грамотно и чисто.

Рауф Арашуков – один из самых молодых сенаторов, с 2016 года он представляет в Совете Федерации Карачаево-Черкесию. До этого был главой администрации одного из районов республики, работал в филиале "Газпрома", избирался депутатом городской думы Ставрополя.


Тучи над Арашуковым начали сгущаться в сентябре 2018 года, когда родственники убитых лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова провели пикет у здания прокуратуры в Пятигорске.

Они ссылались на показания задержанных участников этих двух преступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова. Эти обвинения поддержал председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов и делегаты состоявшегося в эти же дни в Черкесске съезда черкесского народа. Пошли разговоры об отзыве сенатора из Совета Федерации.

Кадр youtube.com

Следственный комитет в этой ситуации сыграл на опережение: 30 января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем сенатор пытался уйти с заседания, но был остановлен грозным окриком спикера Валентины Матвиенко.

Не исключено, что Рауф Арашуков станет первым из представителей российской элиты, которого суд отправит на пожизненное заключение. Преступления, в которых его обвиняют, относятся к категории особо тяжких.

Валентина Матвиенко. Фото: facebook.com/SovFedInfo

Как показывают события последних лет, в России неприкасаемых нет. К примеру, Алексей Улюкаев стал первым министром в новейшей истории, отправившийся в тюрьму: ему дали восемь лет колонии строго режима за давление при заключении важной сделки и получение взятки.

Виновным в коррупции признан и губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный к такому же сроку. На 13 лет в колонию строгого режима отправился глава Сахалина Александр Хорошавин, прославившийся перьевыми ручками за 62 миллиона рублей.

Еще один губернатор, поплатившийся за создание преступного сообщества и мошенничество – глава Коми Вячеслав Гайзер. Своими действиями он нанес ущерб бюджету страны на сумму в три с половинной миллиарда рублей. Он пока ждет приговора суда.

Но переплюнул всех коррупционеров, безусловно, полковник Дмитрий Захарченко, исполнявший обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.  Звучит как издевательство, но борцу с коррупцией были предъявлены обвинения именно в этом преступлении. При обыске в одной из почти двух десятков его московских квартир нашли больше тонны денег – девять миллиардов рублей.

К слову сказать, никто из этих высокопоставленных чиновников не был замешан в преступлениях против личности. Они по-тихому воровали и брали взятки, помогали кому надо за вознаграждения и откаты, за что и поплатились. А вот Рауфу Арашукову предъявлены обвинения сразу по трем статьям: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство. Не исключено, что в процессе следствия общественность узнает еще много шокирующих фактов из жизни сенатора.

Автор: Александр Комаров30 января 2019, 22:10

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