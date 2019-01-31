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Политика

Неожиданный поворот в деле сенатора Арашукова

Рауль Арашуков. Фото: www.globallookpress.com
Вслед за сенатором Арашуковым был задержан его отец – топ-менеджер одной из крупных компаний в Карачаево-Черкессии. Но это далеко не последний арест в деле, обещают следователи.
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Следствие по делу сенатора Арашукова планирует ряд громких задержаний среди руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа. Об этом сообщает RT.

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Так, по делу о хищении газа у ПАО "Газпром" проходит собственно сам Руслан Арашуков, его отец, а также допрашиваются Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Всем им вменяют мошенничество и участие в преступном сообществе. 

"Планируется их задержание. Отец сенатора Арашукова Рауль уже много лет трудится в этой сфере... Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа", – цитирует сообщение РИА "ФАН" СКР.

По версии следствия, Арашуков-старший организовал преступное сообщество для хищения газа, участники которого реализовывали природный ресурс за наличный расчет. Ущерб превысил 30 млрд рублей.

В материал дела говорится, что соучастники сенатора и его отца отвечали за заключение договоров с предприятиями газовой отрасли СКФО. Документ подписывался на больший объем газа, чем на самом деле было необходимо потребителям. Излишки похищались и продавались компаниям или физическим лицам. 

Добавим, что в период с 2002 под 2011 год Рауль Арашуков возглавлял ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сейчас он занимает пост советника гендиректора ОАО "Газпром Межрегионгаз". Арашуков-старший и его сын были задержаны накануне в зале заседаний Совета Федерации, напоминает "ФедералПресс";

31 января 2019, 08:16

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