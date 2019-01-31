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Общество

Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Заявление балерины Анастасии Волочковой о домогательствах со стороны сенатора Арашукова прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка отметила, что артистка "внесла свои пять копеек" в скандальную историю.
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Ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале  "Россия 1" опубликовала в своем микроблоге в Twitter ссылку на статью "Московского комсомольца". В ней Анастасия Волочкова рассказывает, как сенатор Рауф Арашуков однажды пытался затащить ее в баню.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Свои пять копеек", – так прокомментировала слова артистки Скабеева.

"Вся жизнь в бане проходит", "Хотел посмотреть на шпагат на печке", "Грязная, наверно, была", "Но она села в шпагат и не прошла в двери бани", – осудили пользователи Волочкову за "шпагатный пиар". Подписчики задаются вопросом: а есть ли сенаторы, бизнесмены и другие известные люди, которые, со слов Волочковой, не пытались затащить ее в баню?

Однако и Скабеевой досталась порция критики. "Оля, не завидуй", "Обсуждать, кто кого куда – это низко и подло", - заметили некоторые комментаторы.

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Публикация от Обращаться В Директ�� (@ossetia_info)

По данным Следственного комитета России, установлена причастность Рауфа Арашукова к убийствам в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, а также советника президента КЧР Шебзухова. Сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совфеда. Задержан и отец сенатора Арашукова Рауль. Следствие считает его причастным к хищениям голубого топлива у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Анастасия Волочкова, комментируя эту новость, рассказала, что познакомилась с предпринимателем десять лет назад. Мужчина узнал о том, что танцовщица собирается дать благотворительный концерт в Карачаево-Черкесии, и предложил ее команде спонсорскую помощь в размере 200 тысяч рублей. После выступления Рауф Арашуков заплатил коллективу Анастасии Волочковой сумму, которая была в два раза меньше оговоренной. А потом приглашал балерину в баню, чтобы "познакомиться поближе".

Автор: Андрей Евлампиев31 января 2019, 14:51
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