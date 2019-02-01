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Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
Задержание сенатора Рауфа Арашукова продолжает будоражить умы россиян. Особенно интригуют его знакомства с большинством российских звезд. За связь со скандальным сенатором распекли Тину Канделаки, которая, в свою очередь, заявила, что почти не знала Арашукова.
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Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Басманный суд принял решение об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии. Следственный комитет располагает данными о причастности Арашукова к двум убийствам, которые были совершены в 2010 году.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Интересно, что сразу после ареста Арашукова некоторые звезды шоу-бизнеса сочли своим долгом высказаться об этом событии. Судя по многочисленным фото в соцсетях, многие дружили с миллионером, но теперь открещиваются от этой связи. Мимо такого факта не мог пройти Станислав Садальский.

Актер в присущей ему манере, с издевкой, описывает сцену "захвата" Арашукова на заседании, называя его "сенатором-спринтером" и напоминая, что после задержания член Совета Федерации России просил предоставить переводчика – оказалось, что он не владеет русским языком.

Особо Садальский останавливается на реакции российских звезд. "Экс-балерина Волочкова заявляет, что сенатор очень непорядочный человек, так как за девять лет их знакомства он всегда платил в два раза меньше, чем обещал, поэтому она считает его обманщиком", – комментирует актер высказывания Волочковой, обвинившей сенатора в домогательствах.

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Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal)

"Экс-телеведущая Тина Канделаки заявила, что очень поверхностно знает сенатора Арашукова, который обманом втерся к ней в доверие и силой заставлял брать у него деньги, подарки и летать с ним на отдых за рубеж", – продолжает Садальский.

Артист напоминает: "золотой тенор России" Николай Басков сообщил, что бесплатно вел день рождения Арашукова две недели назад. Празднование проходило, отмечает Садальский, в личном спа-отеле сенатора "Адиюх-Пэлас" в Карачаево-Черкесии. При этом Басков утверждает, что не был знаком с именинником.

Народный артист России Филипп Киркоров тоже абсолютно бесплатно выступил прошлым летом на свадьбе 16-летней дочери Арашукова. Рассказал, что отказался от гонорара, и Игорь Николаев, пишет "Папарацци".

Автор: Андрей Евлампиев1 февраля 2019, 08:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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