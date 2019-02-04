Арашукова заподозрили еще в трех убийствах

Сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца Рауля заподозрили в совершении еще трех убийств в 1990-е и 2000-е годы, передает портал inkazan.ru со ссылкой на источник в руководстве Республики. Речь идет о бизнесмене Борисе Хапсирокове, начальнике СИЗО Черкесска Хасане Джанаеве и руководителе службы охраны помощника главы администрации президента России Али Афаунове.