Арашукова заподозрили еще в трех убийствах

Сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца Рауля заподозрили в совершении еще трех убийств в 1990-е и 2000-е годы, передает портал inkazan.ru со ссылкой на источник в руководстве Республики. Речь идет о бизнесмене Борисе Хапсирокове, начальнике СИЗО Черкесска Хасане Джанаеве и руководителе службы охраны помощника главы администрации президента России Али Афаунове.
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