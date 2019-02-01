"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых
Клан Арашуковых оказался весьма многочисленным – его члены проживают не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему югу России. За решеткой по подозрению в причастности к преступной деятельности оказался, в частности, Руслан Арашуков – директор дочерней компании "Газпром" в Астрахани. Это двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации. Рауф Арашуков метался по залу, пока председатель Совфеда Валентина Матвиенко не попросила его занять свое кресло. Лишенного неприкосновенности Арашукова увезли в СИЗО "Лефортово" – его подозревают в причастности как минимум к двум убийствам. Вместе с ним на два месяца туда отправились еще четверо руководителей газовой отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.
Следователи изобличили целый преступный клан, на счету которого, как полагают, хищения на сумму более 30 миллиардов рублей. Работали Арашуковы по отлаженной схеме: договоры заключали с несуществующими потребителями газа. А несогласных, судя по всему, устраняли.
Особняки членов клана Арашуковых напоминают настоящие дворцы. Их обитатели коллекционировали золотые слитки и антикварные сабли, а деньги считали килограммами. Один из Арашуковых успел скрыться – он объявлен в розыск, передает "ТВ Центр".
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