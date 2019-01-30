"Пытался затащить в номер": Волочкова высказалась о грязных домогательствах Арашукова

Балерина прокомментировала новость о задержании сенатора Рауфа Арашукова. По словам Анастасий Волочковой, в прошлом мужчина не раз делал ей "непристойные предложения".

Звезда рассказала, что познакомилась с предпринимателем десять лет назад. Мужчина узнал о том, что танцовщица собирается дать благотворительный концерт в Карачаево-Черкесии и предложил ее команде спонсорскую помощь в размере 200 тысяч рублей. После выступления Рауф Арашуков заплатил коллективу Анастасии Волочковой сумму, которая была в два раза меньше оговоренной.

Как утверждает балерина, после концерта сенатор приглашал ее поехать вместе с ним в местный банный комплекс, чтобы "познакомиться поближе". Звезда ответила на его предложение отказом. Волочкова признается, что тогда мужчина произвел на нее плохое впечатление, и с тех пор ее мнение о предпринимателе становилось только хуже.

"Мне он сразу очень не понравился, я таких людей называю мыльными пузырями. Он постоянно кичился деньгами своего папы, вел себя так, как будто все это его заслуги, в общем понты для приезжих. Каждый раз, когда мне приходилось с ним пересекаться, он вел себя развязно и нагло, несколько раз делал непристойные предложения", – передает ее слова "Говорит Москва".

Анастасия также поделилась неприятными воспоминаниями о последней встрече. Они увиделись в отеле в Барвихе для обсуждения вопроса о спонсорской помощи. Политик настоял на том, чтобы балерина отправилась вместе с ним в его гостиничный номер. К счастью, рядом оказался возлюбленный танцовщицы, который помог ей избавиться от навязчивого ухажера.

"Он пригласил меня на беседу по поводу очередных предложений спонсорской помощи для проведения моих концертов. В конце концов разговор опять стал переходить в интимное русло. Арашуков пытался затащить меня в номер отеля. К счастью, на улице в машине меня ждал любимый человек, который вовремя пришел на помощь. Он популярно объяснил Рауфу, что так с женщинами порядочные люди, а уж тем более нормальные кавказские мужчины, так себя не ведут", – цитирует звезду "Московский комсомолец".

По мнению Анастасии Волочковой, все люди, которые покушаются на жизнь человека, должны обязательно понести наказание. Она считает, что произошедшее должно стать уроком для всех, кто считает, что может откупиться большими деньгами. "Люди, которые совершают в этой жизни зло, убивают людей, посягают на их жизни, по-любому должны быть наказаны и призваны к ответственности, не обязательно силовыми структурами, а прежде всего, господом богом", – заключила балерина.