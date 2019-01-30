4,5 гектара земли, три дома и две квартиры: чем владеет сенатор Арашуков

После того, как стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации, многие обратили внимание на его персону. В частности, журналисты решили посмотреть, чем владеет парламентарий.

В декларации сенатора говорится, что он владеет земельным участком площадью в 4,55 тысячи квадратных метров и тремя жилыми домами площадью 890,8, 438,4 и 148 квадратных метров, передает портал "ФедералПресс". Кроме того, в пользовании Рауфа Арашукова, как указано в декларации, находятся две квартиры площадью115,5 и 70,9 квадратных метра. Транспортных средств в документе не указано. Также в документах говорится, что за 2017 год член верхней палаты парламента заработал 4,9 миллиона рублей, а его жена – 96 тысяч рублей.

Оценили журналисты и итоги работы Рауфа Арашукова в Совете Федерации. Так, сообщается, что за два года в верхней палате парламента он принял участие во внесении одного законопроекта. В феврале 2018 года Арашуков и еще два десятка сенаторов предложили внести изменения в Налоговый кодекс таким образом, чтобы освободить от налога на прибыль резидентов технико-внедренческих особых экономических зон.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности члена Совета Федерации и был задержан прямо во время заседания верхней палаты парламента. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.