Звезда "Лицей" Настя Макаревич: Я в шоке от смерти Жанны!

Коллега по группе не может поверить в трагедию. Она поделилась воспоминаниями о Роштаковой.

Новость о том, что бывшая солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова трагически погибла, поразила российский шоу-бизнес. "Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка, – объяснил исполнитель. – Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце", – ранее сообщил нашему изданию друг покойной певец Прохор Шаляпин.

Dni.Ru дозвонились до Насти Макаревич – бессменной солистки, идейного вдохновителя, лица, а теперь еще и руководителя проекта, который теперь называется "Настя Макаревич и группа Лицей". "О том, что Жанны больше нет, я узнала из Интернета, потом посыпались звонки от друзей и поклонников, – рассказала Настя. – Скажу честно, я в шоке от произошедшего, от такой нелепой смерти в таком молодом возрасте, не могу в это поверить. Жанна Роштакова работала с нами не так долго – всего несколько концертов. Было это лет 13 тому назад, когда я была беременна первым сыном. Мы пригласили ее в группу на замену. В ту пору у Жанны уже были какие-то собственные музыкальные проекты, своя творческая деятельность. Так вышло, что мы мало встречались, но Жанну я запомнила как талантливого, одухотворенного и яркого человека".

Елена Перова, которая тоже пела в "Лицее", сказала Dni.Ru: "К сожалению, я не работала с Жанной, но конечно, мне ее очень жаль. Такая молодая".

Напомним, что Жанна Роштакова – лауреат Всемирной молодежной премии "Хрустальная нота" (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории "Утренняя Звезда" (1999) в Юрмале. Победитель конкурса "Зажги свою звезду" (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса "Юрмала – новая волна" (2003), некоторое время была солисткой в группе "Лицей". Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки – песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский.