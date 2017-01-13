Бывший муж озвучил неожиданную причину смерти Роштаковой

Бывший муж скончавшейся при невыясненных обстоятельствах 33-летней певицы Жанны Роштаковой озвучил новую версию. По мнению Михаила, у экс-солистки группы "Лицей" мог случиться сердечный приступ.

Ранее родственники и друзья покойной предполагали несчастный случай или инсульт. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной. Также не исключается насильственная смерть.

По мнению бывшего мужа артистки, ее могло подвести сердце. "Результаты экспертизы завтра только будут известны. Я думаю, что сердечный приступ произошел у Жанночки. В эту ночь плохо она себя чувствовала. Я не могу сказать, почему, что с ней произошло. Знаем одно, что было плохо ей, – сообщил телеканалу РЕН ТВ Михаил. – Когда нашли ее, там пузырек корвалола, валерьянки был".

В этом непростом вопросе экс-супруг Роштаковой полагается на мнение специалистов. "Ну а что в действительности, это эксперты скажут. Последний раз мы с ней разговаривали 8 января. Ничего не предвещало, чтобы что-то могло с ней случиться, – отметил Михаил. – Пока информации нет никакой, мы сами все ждем".

Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Окт 16 2015 в 8:26 PDT

На день позже разговор с покойной состоялся и у ее близкого друга Прохора Шаляпина. "В понедельник мне позвонила друг моей юности – Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, как ребенок. Говорю, мол, сразу встретимся, пойдем туда, сюда... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились", – написал в Instagram Шаляпин.

Фото опубликовано Zhanna (@roshtakovazhanna) Июл 8 2014 в 12:10 PDT

У них с Роштаковой было много общего. "Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце", – обратился к подруге безутешный певец и добавил хештеги #люблю и #будупомнить.

В полной готовности к работе. Фото опубликовано Zhanna_Roshtakova (@zhanna_roshtakova) Мар 4 2016 в 11:46 PST

Dni.Ru связались с солисткой "Лицея" Анастасией Макаревич, которая подтвердила, что Жанна пела в ее коллективе, правда, недолго. "Скажу честно, я в шоке от произошедшего, от такой нелепой смерти в таком молодом возрасте, не могу в это поверить, – призналась певица. – Жанна Роштакова работала с нами не так долго – всего несколько концертов. Было это лет 13 тому назад, когда я была беременна первым сыном. Мы пригласили ее в группу на замену. В ту пору у Жанны уже были какие-то собственные музыкальные проекты, своя творческая деятельность. Так вышло, что мы мало встречались, но Жанну я запомнила как талантливого, одухотворенного и яркого человека".

Напомним, тело Жанны Роштаковой было обнаружено в ванной, полной воды, в квартире во Владивостоке. В настоящий момент устанавливаются причины ее смерти.