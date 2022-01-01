Пекинский автосалон

Концепт Honda Concept B, который показали в Пекине, должен стать серийной моделью
Lamborghini выпустит первый в истории модели кроссовер через четыре года
Audi представила в Пекине четырехдверный концепт-кар Audi TT Offroad Concept
Volkswagen продемонстрировал новую Jetta CC на автосалоне в Пекине
Концепт Vision Future Luxury от BMW покоряет Пекин
На Пекинском автосалоне показали совместный проект Citroen и DongFeng
Компания Volkswagen новым "Гольфом" утирает нос тюнинг-ателье
Новый кроссовер от Mercedes-Benz был представлен в Пекине
Bentley показал возможности новой технологии на прототипе Hybrid Concept
NX показала модель с турбированным бензиновым двигателем