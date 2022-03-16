В России запускают аналог Инстаграм*

Популярная соцсеть Инстаграм* вышла из арсенала россиян. Опытные программисты нашли выход из ситуации и анонсировали выпуск долгожданной новинки.
Сокурсник Павла Дурова (основателя "Вконтакте" и мессенджера Telegram, — Прим.ред.) с командой разработчиков запускает аналог известной соцсети. Он будет называться Россграм.
Как пишет URA.RU, интерфейс и функционал сервиса будет максимально приближен к оригиналу. Тестирование проекта окончательно завершится в марте. Авторы намереваются представить проект рядовым пользователям Сети уже в апреле.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.