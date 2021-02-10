Искусственный интеллект популярной соцсети обвинили в заговоре против людей

Социальная сеть "Фейсбук" попала в центр крупного скандала. Все из-за испытания искусственного интеллекта, которое перепугало пользователей.
По данным "Радио 1", чат-боты при беседе с юзера стали выдавать странные фразы, которые состояли из бессвязных слов. Люди, которые переписывались с автоматизированными собеседниками приняли эти словесные паттерны за шифр.
Позже пользователи "Фейсбука" и вовсе забили тревогу, утверждая, что искусственный интеллект строит заговор против человечества. На первый взгляд не более чем забавный, однако из-за скандала "Фейсбук" все же прекратил эксперимент.
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