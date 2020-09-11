Ученые забили тревогу о всемирном потопе после изучения водорослей

Международная группа ученых изучила останки древнего планктона, сохранившиеся на дне морей. С их помощью специалисты хотели получить информацию о температуре на планете в разные эпохи ее существования.

Для этого они собирали данные о содержании в атмосфере углекислого газа. Выяснилось, что в настоящее время климат на планете необычайно жаркий по сравнению с прошлым. При этом температура стремительно растет из-за парникового эффекта. Исследователи заявили, что если это не остановить, к 2150 году на Земле станет настолько жарко, что ледники на полюсах планеты будут очень быстро таять. Уровень мирового океана поднимется до такой степени, что большая часть суши окажется под водой, сообщает "Царьград".