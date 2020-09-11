Космические технологии на Земле: АО "ОРКК" представило свои проекты на форуме "Армия – 2020"

В рамках экспозиции были представлены проекты производства АО "ОРКК" – "Объединенной ракетно-космической корпорации". Именно ОРКК является центром компетенций госкорпорации "Роскосмос" по развитию проектов диверсификации.
Все представленные проекты были структурированы в четыре тематических направления - продукция медицинского назначения, машиностроения, топливно-энергетического комплекса и оборудование для водоподготовки.
Посетители форума ознакомились с современной медтехникой, которую выпускает ижевский "Аксион-холдинг" и АО "НПК "СПП": аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с электрокардиографами и коленный модуль с микропроцессором. А НИИ КП продемонстрировал приборы навигации, антенные модули и аппаратуру для спасения. АО "Корпорация "МИТ" представила разработку по производству водоподготовочного оборудования.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил на заседании Конгресса по диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах развития национальных проектов, отметив, что космическая промышленность всегда развивалась с невероятными перегрузками и большими рисками. Поэтому на протяжении десятилетий разрабатывались уникальные технологии. А современная экономическая тенденция, сводящаяся с распространению сферы товаров и услуг, подтолкнула к развитию необходимых отраслей продукции, которая необходима при действующих санкциях.
Выпускаемый госкорпорацией объем продукции для населения, подчеркнул Рогозин: превышает половину (54%) выпуска Роскосмоса. И в дальнейшем такое производство нуждается в еще больших масштабах из-за востребованности в современном мире.
Во время проведения форума состоялась панельная сессия "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы", организованная опорным для ОРКК Промсвязьбанком (ПСБ). Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков заметил, что оборонно-промышленный комплекс нуждается в проектном финансировании, а также прямых инвестициях. ПСБ окажет содействие по проведению диверсификации, которая является фактором развития российского ОПК.
Гендиректор АО "ОРКК" Андрей Жерегеля отметил, что обозначенные меры могут понизить долговую нагрузку и таким образом повысить доходы разрабатываемых проектов. Он отметил помощь правительства и ПСБ, добавив, что ОПК нужны новейшие идеи для развития на глобальном рынке.
К примеру, портативный аппарат искусственной вентиляции легких или специальные датчики для нефтегазовой промышленности, городские транспортно-коммунальные системы, а также 3D-принтер "Орган.Авт", предназначенный для трехмерной биофабрикации тканей и органных конструктов в космосе. Именно такой находится на борту МКС.
Уже первый эксперимент, проведенный на международной космической станции, доказал: в космосе возможно получение образцов живых тканей хряща человека и тканей щитовидной железы мыши, что не удавалось сделать на земле из-за силы тяжести, которая отсутствует в невесомости. Такой биопринтер незаменим при полетах к далеким планетам, когда космонавты смогут рассчитывать только на свои силы и высокие технологии, созданные на Земле.
"Также на данном стенде представлены наши результаты наших работ в области диверсификации, внедрения результатов научно-технической деятельности нашего института. Мы продолжаем работы по внедрению технологий обессоливания морской воды, очистки технической воды, доведения ее до уровня питьевой", - рассказал генеральный директор ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" Владимир Кошлаков.Представленное ОРКК оборудование, среди которых имеются барокамеры, аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокардиографы, антенные модули и навигационная аппаратура спасения, а также оборудование для нефтегазовой энергосферы, позволит применить опыт технологий освоения Вселенной для освоения благ цивилизации на Земле.
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