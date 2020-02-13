"Твиттер"и "Фейсбук" оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за личных данных россиян

Мировой суд Москвы оштрафовал социальные сети "Твиттер" и "Фейсбук" на четыре миллиона рублей. Их обвинили в нарушении закона о персональных данных, сообщает РИА Новости.
Соответствующий иск подал Роскомнадзор, который неоднократно просил компании перенести серверы с данными российских пользователей в Россию. Как уточняет "Царьград", представители "Фейсбук" и "Твиттера" так и не явились в суд. Огромный штраф они обязаны оплатить в течение 60 дней.
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