В понедельник, 27 января, в работе Mail.ru произошел массовый сбой. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининграда, сообщает НСН.
Неполадки в работе сервиса стали наблюдаться с 10:00 мск. Большинство пользователей (61%) сообщили о проблемах во время использования почты, другие (27%) столкнулись с трудностями при открытии сайта, передает RT.
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