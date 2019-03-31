Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
Информационная среда буквально забита разного рода сомнительными сообщениями о некоей паранормальной активности. Откровенные фальшивки, созданные при помощи видеоредакторов, редкие природные явления и банальные техногенные явления выдаются за свидетельства НЛО и контактов человечества с внеземными цивилизациями.
Еще одна тема, которая будоражит умы интернет-сообщества – грядущий конец света. В этом случае стараются не только уфологи, но и разнообразные экстрасенсы, "альтернативные исследователи" и прочие конспирологи-любители.
Впрочем, иногда слово берут настоящие ученые. Они, правда, в своих заявлениях бывают крайне осторожны. Они рассказывают публике о том, когда, согласно свежим расчетам, погаснет Солнце или остынет земное ядро. Однако и из таких слов рождаются пугающие статьи о неминуемой гибели человечества.
Иногда темы объединяются и массовое нашествие НЛО (существующее в воображении уфологов) подается как знамение или причина конца света. Однако некоторые конспирологи решили оригинально взглянуть на эту тему. Первым на их слова обратил внимание портал VladTime.
Они сочли, что активность неопознанных летающих объектов в небе Земли свидетельствует о том, что нашей планете конец света не грозит. Дескать, корабли внеземных цивилизаций по всей вселенной искали безопасный угол, где можно было бы переждать некое страшное событие и нашли его именно на третьей планете от Солнца.
Кто-то в своих фантазиях пошел еще дальше и предположил, что инопланетяне могут посылать на Землю свои делегации, чтобы попросить у человечества "политического убежища" перед лицом вторжения планеты Нибиру. Если верить этим историям, то переживать конец света люди будут не только в безопасности, но и в окружении новых друзей со всех концов космоса.
Впрочем, пользователи Сети не без скепсиса замечают, что описанная уфологами картина больше походит на сценарий нового фантастического фильма голливудского производства, а не на что-то, что реально может случиться на Земле. А к концу света, коснется он Земли или пройдет мимо нашей планеты, готовится бессмысленно, заключают они.
Герцогиня Сассекская нарушила традицию
Певица поделилась откровенными снимками в соцсети
Поклонники телеведущей в замешательстве
Балерина уверена, что книга будет иметь успех
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Почему люди в России грызутся между собой?
Перезвоните пожалуйста
Он дважды в разводе
Ненавижу дев!..
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Мама моего парня ко мне предвзята
У сына в жизни нет цели
Первый раз очень страшно
Предложил пожить отдеально
Минимальный доход для мужчины
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Ранняя беременность
Мимические морщины
Началова умерла от ВИЧ?
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кожевникова не замужем
С правилами не ознакомлен