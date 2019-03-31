Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО

Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле. По их мнению, это показывает, что в ближайшее время Земле не грозит конец света.

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