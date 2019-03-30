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Общество

"Конец белого света": Земле грозит страшная опасность

Кадр из фильма "2012"
Ясновидящая Алена Полынь рассказала, когда жителям Земли стоит ожидать конца света. Важное заявление экстрасенс сделала на конференции, посвященной легализации колдунов и ведьм.
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Алена Полынь отметила, что конец света наступит уже совсем скоро – в 2025 году. По словам ясновидящей, это не означает, что все живые существа на Земле погибнут. "Это конец белого света, который мы сейчас с вами видим. Сменится цветовая гамма", – подчеркнула колдунья. 

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На вопрос журналиста, будут ли дальше существовать государства и институты, ведьма ответила утвердительно. Она добавила, что точная дата наступления Апокалипсиса нигде не прописана, потому что она полностью зависит от человечества, передает Пятый канал.

Конференция о легализации колдовства прошла в пятницу в пресс-центре агентства НСН. Глава "Империя сильнейших ведьм" Алена Полынь выступила с законодательной инициативой об урегулировании рынка магических услуг.

Она предложила создать нравственный кодекс магов, в котором будет прописано, как ясновидящим стоит вести себя с клиентами. Кроме того, ведьма потребовала запретить шоу об экстрасенсах, потому что они создают у людей "неверное отношение к магии".

Автор: Полина Крылова30 марта 2019, 02:18

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