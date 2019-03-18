Конец света в марте: на упавшем под Красноярском метеорите нашли посланников Нибиру

Вопреки многочисленным предсказаниям, 1 февраля конец света так и не наступил. Теперь эксперты по вопросу грядущего апокалипсиса в срочном порядке сдвигают даты своих пророчеств и находят все новые подтверждения своей правоты.

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