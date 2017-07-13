Умер лауреат Нобелевской премии мира

На 62-м году жизни скончался китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Несколько лет он страдал от рака печени, передает "Газета.ру".
Нобелевскую премию Лю Сяобо получил в 2010 году. Это был первый случай в истории премии, когда церемония награждения прошла без участия лауреата. Сяобо не смог лично принять награду из-за того, что с 2009 года отбывал 11-летнее заключение за попытку свержения государственного строя.
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