За лучший вопрос Путину подарят уникальный iPhone 7

Российские ювелиры подарят iPhone 7 с портретом Владимира Путина автору лучшего вопроса на традиционной прямой линии, которая пройдет 15 июня. Специально к этому событию компания Caviar подготовила лимитированный выпуск iPhone 7 Supremo Putin – Putin Line.

Счастливчик получит телефон под номером 001. На корпус смартфона нанесены названия 85 столиц субъектов страны, а в центре расположен объемный портрет российского лидера. Стоимость iPhone 7 Supremo Putin – Putin Line составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти в 32 гигибайта.

"Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона", – рассказывают представители бренда. "Это исключительная вещь, которая всегда будет напоминать человеку о его разговоре с президентом. Это событие стоит того, чтобы быть увековеченным", – уверены производители.

Для украшения телефона использованы черный оникс и золото. Серия устройств лимитирована 85 экземплярами.

Напомним, ранее в честь победы "Спартака" в чемпионате России компания Caviar создала серию iPhone 7 с дизайном из красного мрамора и белого золота. Всего было выпущено 95 экземпляров – по количеству лет существования футбольного клуба. Стоимость смартфона – 167 тысяч рублей.