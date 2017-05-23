В честь "Спартака" создали красно-белый iPhone

В честь победы "Спартака" в Чемпионате России компания Caviar создала лимитированную серию iPhone 7 с дизайном из красного мрамора и белого золота. Серия состоит из 95 экземпляров по количеству лет существования футбольного клуба.

В год своего 95-летия футбольная команда "Спартак" в десятый раз завоевала титул Чемпиона России. Caviar решили показать, какие заказы они получают от болельщиков клуба, создав серию смартфонов, посвященных "народной команде".

Два первых экземпляра со специальными дизайнами посвящены капитану команды Денису Глушакову и тренеру клуба Массимо Каррере и воздают дань их вкладу в успех клуба. Эти устройства зарезервированы за тренером и капитаном команды до востребования, сообщает пресс-служба Caviar. Стоимость смартфона составляет 167 тысяч рублей.

Дизайны телефонов построены на каноническом соединении двух цветов – красного и белого. Красная часть выполнена из композитного мрамора, а белая – из белого золота. В оформлении телефонов использована белая полоса – элемент классической формы "Спартака", который впервые появился на игровой майке в 1934 году, а также – ромбовидные формы и образ гладиатора — узнаваемые приметы эмблемы команды.

Дизайны воплощены на iPhone 7 с редким красным корпусом. "В Caviar Ателье – подразделение Caviar, работающее с индивидуальными заказами в последнее время поступает особенно много заказов на телефоны для болельщиков "Спартака", идеи для некоторых из них – в высшей степени уникальны, оригинальны и даже эпатажны", – говорят в компании.

"Например, один болельщик попросил украсить его телефон выражением, произнесенным Дмитрием Комбаровым, которое, не смотря на свою нецензурность, буквально стало крылатым, а телефон, заказанный фанатом капитана Спартака несет на себе надпись "Глушаков – это похороны", которая так же уже успела войти в историю российского футбола", – рассказали представители бренда. "Проанализировав желания наших клиентов, мы решили создать серийную модель, посвященную ФК "Спартак", – отмечают в компании.