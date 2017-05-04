Семь фактов о новом iPhone

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал об особенностях новой модели iPhone. По его словам, покупателей iPhone 8 ждет приятный сюрприз.

Глава корпорации уверен, что даже пользователи современных моделей iPhone решат приобрести новый смартфон, передает Techradar. Он отметил, что поклонников Apple в гаджете ждет как минимум один сюрприз. Тим Кук напомнил, что подобной неожиданностью ранее стала возможность делать портретные снимки с помощью iPhone 7 Plus.

При этом генеральный директор компании отметил, что Apple работает над развитием искусственного интеллекта (ИИ) и дополненной реальности (AR). "В будущем мы собираемся еще больше использовать возможности ИИ", – заявил Тим Кук. "Не хочу вдаваться в подробности, многое еще впереди. Но как я уже говорил, мы заинтересованы в использовании AR", – заключил он.

Также Тим Кук признал, что ожидание выпуска новой модели iPhone снижает спрос на актуальные смартфоны. Глава корпорации добавил, что при старте продаж iPhone 7 Plus спрос на устройство оказался выше, чем предполагалось.

По словам гендиректора корпорации, над новыми моделями Apple Watch и AirPods также ведется серьезная работа. По версии издания, часы и наушники станут более независимыми от смартфона, – например, в Apple Watch могут интегрировать возможность использования SIM-карты.

В заключение Тим Кук отметил, что за последнее время особо ценным для корпорации стал индийский рынок. "С развитием сети 4G у Apple появились новые возможности в этой стране", – пояснил он.

Добавим, что гендиректор Apple расскажет 5 июня о дальнейших планах компании на Всемирной конференции разработчиков. Однако, по версии издания, Тим Кук воздержится от комментариев на счет нового iPhone.