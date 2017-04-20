В Сеть просочились чертежи iPhone 8

Блогер Сонни Диксон опубликовал в социальной сети Twitter чертежи задней панели нового смартфона iPhone 8. На снимке также указаны размеры гаджета.

"Кажется, iPhone 8 идет в новом направлении", – прокомментировал изображение Сонни Диксон. Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к его публикации. В частности, пользователь Фаррух написал, что это будет "все тот же смартфон, но с немного улучшенными характеристиками".

Согласно данным на снимке, размеры корпуса нового смартфона – 149,5 миллиметра в длину и 72,5 миллиметра в ширину. Ранее сообщалось, что толщина iPhone 8 составит 8,6 миллиметра.

На чертеже задней панели также видно, что новый гаджет будет оснащен двойной вертикальной камерой для съемки трехмерного изображения. Также под логотипом Apple можно заметить еще одно отверстие. Пользователи соцсети предположили, что именно на этом месте будет расположен сенсор отпечатков пальцев.

Ранее аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз заявил, сенсор отпечатков пальцев в новой модели iPhone может быть заменен на другой механизм биометрической аутентификации личности, такой как сканер радужки глаза. При этом он допустил, что набирающий популярность сканер разработчики переместят на заднюю панель устройства.

Напомним, корпорация Apple зарегистрировала в патентное бюро США использование "жидкого металла" при создании корпуса iPhone 8. Согласно описанию материала, он представляет из себя сплав циркония, титана, никеля, меди и прочих металлов.

