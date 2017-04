В чем особенность iPhone 8

Аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз рассказал, что разработчики iPhone планировали разместить сканер отпечатков пальцев по всему дисплею гаджета, однако они столкнулись с техническими затруднениями. Теперь в Apple предлагают и вовсе заменить эту систему на другой механизм биометрической аутентификации личности, такой как сканер радужки глаза. При этом они допускают, что отпечатки пальцев будут распознаваться на задней панели устройства, сообщает Nwitimes.com.

По мнению Энди Хагривза, новая система станет "практичной и инновационной заменой очень популярному сенсору отпечатков пальцев". Он считает, что 3D-технология биометрической аутентификации "быстрее и надежнее и не зависит от плохого освещения или неправильного угла".

Также журналисты утверждают, что сама дорогая версия нового iPhone получит добавочное название Edition по аналогии с Apple Watch. По неофициальным данным, в устройство будет интегрирована двойная камера с возможностью трехмерной съемки изображения. Корпус гаджета будет выполнен из нержавеющей стали, передает Mac Otakara.

iPhone 8: Everything we know so far about the 10th-anniversary edition of Apple's histori... via @jenniferRbaulch https://t.co/6n0pNsQBvu pic.twitter.com/CooP4wXYTw