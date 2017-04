В Сеть утекли фотографии iPhone 8

Блогер Бенджамин Гескин разместил в своем аккаунте в Twitter фотографии макета корпуса реального iPhone 8. Опубликованные снимки опровергают информацию о переносе сенсора отпечатков пальцев на заднюю панель.

Автор фотографии рассказал, что прототип устройства ему передал сотрудник завода Foxconn. Он отметил, что на снимках – не рабочие гаджеты, а макеты реальных смартфонов, созданные в качестве проверки производства модели роботизированными станками.

На основании этих фото дизайнер Бенджамин Гескин создал концепт-арт iPhone 8. Нарисованная модель устройства помогла экспертам подтвердить или опровергнуть ряд слухов о новом смартфоне, передает 9to5mac.

По данным блогера, iPhone 8 будет оснащен двойной вертикально ориентированной камерой. Ранее сообщалось, что благодаря такому решению устройство сможет записывать контент для системы виртуальной реальности.

Также опубликованные снимки опровергают информацию о переносе сенсора отпечатков пальцев на заднюю панель устройства. По другим сведениям, Apple может и вовсе отказаться от этой системы в пользу иного метода биометрической аутентификации пользователя, такого как сканер сетчатки глаза.

Отметим, что при воссоздании корпуса устройства на снимках блогера возникли разночтения. На некоторых рисунках iPhone 8 представлен полностью изготовленным из металла, в то время как на других у гаджета – стеклянная задняя панель. Добавим, новое устройство получит безрамочный OLED-дисплей.

Напомним, ранее блогер Сонни Диксон опубликовал в социальной сети Twitter чертежи задней панели нового смартфона iPhone 8. Согласно данным на снимке, размеры корпуса нового смартфона – 149,5 миллиметра в длину и 72,5 миллиметра в ширину.