В Сеть утекли фотографии iPhone 8
Автор фотографии рассказал, что прототип устройства ему передал сотрудник завода Foxconn. Он отметил, что на снимках – не рабочие гаджеты, а макеты реальных смартфонов, созданные в качестве проверки производства модели роботизированными станками.
На основании этих фото дизайнер Бенджамин Гескин создал концепт-арт iPhone 8. Нарисованная модель устройства помогла экспертам подтвердить или опровергнуть ряд слухов о новом смартфоне, передает 9to5mac.
По данным блогера, iPhone 8 будет оснащен двойной вертикально ориентированной камерой. Ранее сообщалось, что благодаря такому решению устройство сможет записывать контент для системы виртуальной реальности.
THIS IS IT.— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 24 апреля 2017 г.
2017 OLED iPhone. #iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition
Thanks to @ le.pich pic.twitter.com/3NvWU5flDj
Также опубликованные снимки опровергают информацию о переносе сенсора отпечатков пальцев на заднюю панель устройства. По другим сведениям, Apple может и вовсе отказаться от этой системы в пользу иного метода биометрической аутентификации пользователя, такого как сканер сетчатки глаза.
iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 апреля 2017 г.
Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r
Отметим, что при воссоздании корпуса устройства на снимках блогера возникли разночтения. На некоторых рисунках iPhone 8 представлен полностью изготовленным из металла, в то время как на других у гаджета – стеклянная задняя панель. Добавим, новое устройство получит безрамочный OLED-дисплей.
iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/GqNwUeXRFw— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 апреля 2017 г.
Напомним, ранее блогер Сонни Диксон опубликовал в социальной сети Twitter чертежи задней панели нового смартфона iPhone 8. Согласно данным на снимке, размеры корпуса нового смартфона – 149,5 миллиметра в длину и 72,5 миллиметра в ширину.
Российская спортсменка уверена – ей во многом нужно совершенствоваться
Ссора между певицей и актрисой набирает обороты
Артист умер во время операции
Как и певицу Лолиту, актера не пустили в страну