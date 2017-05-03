Контакт с мобильным приложением грозит беременностью

Американские ученые заявили о том, что чрезмерное увлечение определенными мобильными приложениями чревато нежелательной беременностью. Речь идет о специальных программах, которые отслеживают менструальные циклы женщины.

Исследователи из Университета Вашингтона (США) провели анализ эффективности специальных приложений, которые следят за репродуктивной системой женщины, вычисляя наиболее безопасные дни для занятий сексом. Для этого ученые собрали обзоры около двух тысяч таких программ и провели углубленное интервью с 687 пользователями.

Как отмечается на сайте вашингтонского университета UW Today, женщины по разным причинам устанавливают подобные софты. Некоторые с их помощью хотят понять реакции своего тела на разных этапах менструального цикла, некоторые стремятся забеременеть или же, напротив, вычислить дни, когда заниматься сексом можно без лишних опасений.

При этом большинство участниц исследования назвали все приложения подобного рода ненадежными. Респондентки подчеркнули, что программы рассчитаны на то, что у женщины точный, как часы, менструальный цикл, и не учитывают никаких погрешностей или внешних факторов и обстоятельств.

"Приложения эффективны лишь для людей с регулярным циклом. Однако больше всего в этих программах нуждаются именно те, у кого не все так гладко", – отметил один из авторов исследования Никки Ли.

Учитывая все это, ученые пришли к выводу, что женщинам не стоит доверять этим программам. В противном случае использование приложения чревато неприятными сюрпризами – например, нежелательной беременностью.

Кроме того, исследователи дали программистам некоторые рекомендации по модификации утилит. Во-первых, они должны разрешать пользователям предоставлять обратную связь для повышения точности, а, во-вторых, в приложения необходимо добавить опцию экспортирования других данных о здоровье женщины, которые также учитываются при отслеживании цикла.