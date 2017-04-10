Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
Многочисленные уфологи восприняли увиденные кадры как очередное доказательство существования и регулярных визитов на Землю инопланетян. Более скептически настроенные зрители считают, что в кадр мог попасть обыкновенный метеозонд. Ну а самые недоверчивые и вовсе окрестили НЛО плодом не слишком искусного монтажа.
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