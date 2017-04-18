Астрономы сняли крадущийся по Луне НЛО

В Сети появилось видео загадочного темного объекта неправильной формы, медленно движущегося в кадре вдоль Луны. Утверждается, что съемка была сделана астрономами из обсерватории Омана при помощи мощного телескопа.

Несмотря на то, что странному явлению, снятому на видео можно найти множество объяснений, уфологи поспешили объявить его очередным доказательством существования внеземной жизни, передает The Mirror. Восторженные энтузиасты отмечают, что будь это метеорит или иной естественный космический объект, он бы двигался по-другому, а о его приближении стало бы известно заранее. Скептики, в свою очередь, напоминают, что запись может быть банальным продуктом видеомонтажа. Нельзя исключать и варианта дефекта телескопа или записывающего устройства, из-за которого и возник эффект блуждающего темного пятна. Впрочем, даже самые убедительные аргументы не в силах переубедить уфологов, отчаянно ищущих даже самых туманных доказательств их теорий.